Bij Shakhtar Donetsk waren dinsdagavond na afloop van de ruime zege op RB Leipzig in de groepsfase van de Champions League vrijwel uitsluitend glunderende gezichten te zien. "Dit overtreft mijn stoutste dromen", sprak aanvoerder Taras Stepanenko van de ploeg uit het door oorlog geteisterde Oekraïne.

Het was misschien wel de opvallendste uitslag van de eerste Champions League-avond van dit seizoen: Shakhtar Donetsk dat RB Leipzig voor eigen publiek te kijk zette. De wedstrijd werd ingeleid door een flater van Leipzig-keeper Péter Gulácsi, waarna de Oekraïners vlotjes uitliepen naar een 1-4-overwinning.

"Dit overtreft mijn stoutste dromen", zei de trotse captain Stepanenko na afloop tegen de verzamelde pers. "Maar we speelden vanavond sterk en ik vind dat we deze overwinning verdienden."

Het zijn geen makkelijke tijden in het in Oost-Oekraïne gelegen Donetsk. Shakhtar is vanwege de oorlog genoodzaakt de Europese thuiswedstrijden ver van huis (in Warschau) te spelen. Daarnaast zag de club afgelopen zomer alle Braziliaanse sterspelers het land ontvluchten, onder wie oud-Ajacied David Neres.

"We hebben nu een nieuwe ploeg met veel voetballers uit de eigen opleiding", vertelde Stepanenko over zijn veelal jonge Oekraïense medespelers. "Daardoor hebben ze de echte Shakhtar-spirit. Dat helpt enorm. We hebben geen echte vedettes, maar we zijn wel een hecht team."

'Gelukkigste coach ter wereld'

Coach Igor Jovicevic, die sinds juli aan het roer staat bij Shakhtar, deed daar nog een schepje bovenop. "Ik geloofde vanaf de eerste dag in het team. RB Leipzig is een club met een goede reputatie, maar zit in een kleine crisis. Daar hebben wij gebruik van gemaakt."

"Dit was een terechte overwinning, want we speelden met ons hart", legde de Kroatische oefenmeester uit. "En als je met je hart speelt voor het land, voor Oekraïne, krijg je zo'n uitslag. Ik ben trots op het team, ik kan nu zeggen dat ik de gelukkigste coach ter wereld ben."

Shakhtar gaat na de ruime zege gedeeld aan kop in groep F van het kampioenenbal. Volgende week woensdag nemen de Oekraïners het 'thuis' op tegen Celtic, dat de eerste wedstrijd met 0-3 van Real Madrid verloor.

