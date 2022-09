Domenico Tedesco is woensdag ontslagen als hoofdtrainer van RB Leipzig. De Duitse club ging dinsdag hard onderuit in het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (1-4).

De 1-4-nederlaag in het miljoenenbal was de druppel voor de clubleiding van RB Leipzig, dat ook de competitie matig is begonnen. Van de eerste vijf wedstrijden werd er slechts één gewonnen door de nummer vier van het vorige Bundesliga-seizoen.

Onder Tedesco beleefde RB Leipzig vorig seizoen juist een van de succesvolste seizoenen van de club, die sinds 2009 bestaat. De halve finale van de Europa League werd bereikt en met de DFB-Pokal werd voor het eerst in de clubhistorie een hoofdprijs veroverd.

"Na de matige start van het seizoen met vijf punten uit vijf wedstrijden en vooral na de recentste wedstrijden ontbrak bij ons de overtuiging dat er een ommekeer zou plaatsvinden", licht algemeen directeur Oliver Mintzlaff het besluit toe.

Voor Tedesco was RB Leipzig zijn tweede klus als hoofdtrainer in de Bundesliga. Eerder werkte hij voor Schalke 04, waar hij in maart 2019 - eveneens na een forse afstraffing in de Champions League (7-0 tegen Manchester City) - werd ontslagen.

Naast Tedesco worden ook Andreas Hinkel en Max Urwantschky uit hun functie ontheven. Als opvolger van Tedesco wordt in Duitse media gesproken over Marco Rose, die zonder club zit na zijn vertrek bij Borussia Dortmund.