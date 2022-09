Kylian Mbappé is blij dat hij dinsdag bij de start van het nieuwe Champions League-seizoen direct weer van waarde kon zijn voor Paris Saint-Germain. De aanvaller leidde PSG met twee doelpunten langs Juventus (2-1).

"Ik houd van wedstrijden als deze. Natuurlijk hadden we de score nog verder kunnen opvoeren, maar ik ben heel blij. We speelden goed én hebben gewonnen", zei Mbappé na afloop van het duel in het Parc des Princes.

Mbappé had slechts vijf minuten nodig om de score op schitterende wijze te openen tegen Juventus. De 23-jarige Fransman werd de diepte in gestuurd door Neymar en schoot vervolgens met een volley raak in de rechterhoek.

"Ik heb een nieuwe rol in het team", vertelde de doelpuntenmaker. "Naast mijn diepgang wil de coach dat ik me vaker in laat zakken om het middelpunt van de aanval te zijn. Op die manier kan ik de schakel zijn tussen Leo (Messi, red.) en Neymar."

"Ik probeer me zo goed mogelijk aan te passen aan die nieuwe rol, terwijl ik ook nog het verschil probeer te maken", aldus Mbappé, die in de 22e minuut op aangeven van Achraf Hakimi ook direct zijn tweede doelpunt van het Champions League-seizoen maakte.

164 Bekijk de samenvatting van Paris Saint-Germain-Juventus (2-1)

Galtier geniet van sterrenvoorhoede

Coach Christophe Galtier was zeer te spreken over de manier waarop Mbappé tegen Juventus zijn nieuwe rol invulde. "Hij speelde een geweldige wedstrijd met twee geweldige goals", zei de Franse hoofdtrainer.

"Ik ben erg blij met zijn spel. Als onze drie aanvallers (Mbappé, Neymar en Messi, red.) zo samenspelen, kunnen we tegen elke tegenstander voor enorm veel gevaar zorgen."

Paris Saint-Germain jaagt dit seizoen opnieuw op de zo vurig gewenste Champions League-eindzege. Vorig seizoen strandden de Parijzenaars in de achtste finales. De volgende wedstrijd van PSG in het miljoenenbal is volgende week woensdag op bezoek bij Maccabi Haifa.

