Andries Jonker gaat bij de Oranjevrouwen de komende maanden meer kansen geven aan jonge spelers. Volgens de bondscoach geeft de rechtstreekse kwalificatie voor het WK hem de kans niet alleen de bekende namen op te stellen, zoals hij in de allesbeslissende wedstrijd tegen IJsland deed.

Jonker puft nog even na in de interviewruimte in Stadion Galgenwaard. "De druk is eraf", zegt hij zichtbaar opgelucht tegen een groepje verslaggevers. Maar tegelijkertijd kijkt hij alweer vooruit naar de komende maanden, waarin Oranje zich kan toewerken naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

In zijn eerste weken als bondscoach van de Oranjevrouwen koos Jonker voor de vertrouwde namen in de opstelling. In vergelijking met de verloren kwartfinalewedstrijd tegen Frankrijk op het EK stonden er dinsdag tegen IJsland 'slechts' twee andere namen in de basis: Renate Jansen en Jill Roord. Toch wervelde Oranje in Utrecht zoals het onder Jonkers voorganger Mark Parsons nooit had gedaan.

In tegenstelling tot Parsons wilde Jonker het allemaal zo simpel mogelijk houden. In de jacht op een WK-ticket greep hij terug op de gevestigde orde en een Hollandse speelwijze, omdat hij geen tijd had voor experimenten. "Iedereen wist zo precies wat ze moest doen", verklaart hij. "We moesten winnen."

Nu heeft Jonker ruim tien maanden de tijd om de verliezend WK-finalist van drie jaar geleden optimaal voor te bereiden op het WK aan de andere kant van de wereld. Het toernooi gaat in juli volgend jaar van start. "We gaan bedenken wat het beste bij ons past. Ik ga dingen uitproberen en spelers kansen geven."

"Ik heb nu met de gevestigde orde gewerkt, maar er komen echt een paar talentvolle spelers aan. In het laatste kwartier tegen IJsland hielpen de meiden die erin kwamen echt mee. Het werd er niet minder op. De fase van experimenteren is dankzij dit doelpuntje nu versneld aangebroken." Invaller Esmee Brugts maakte in de blessuretijd de winnende 1-0 voor Oranje tegen IJsland.

'De beste speelt altijd'

Jonker weigert Oranje echter helemaal te gaan verjongen. Parsons was daar op het EK al (noodgedwongen) mee begonnen, wat tot de doorbraak van onder anderen keeper Daphne van Domselaar, verdediger Kerstin Casparij en aanvaller Brugts leidde.

"Dit is geen opleidingselftal, het draait om presteren", benadrukt Jonker. "De beste speelt. Als Sherida Spitse met haar 32 jaar de beste is, speelt Sherida. Als de negentienjarige Esmee Brugts de beste is, speelt Esmee."

Jonker zegt met enkele omwegen dat hij weinig kan met de veelgehoorde kritiek dat zijn ploeg te oud is. "Op het moment dat je geen oudere spelers hebt, zeggen ze dat we geen ervaring hebben. En als je er veel van hebt, is het een oud team. Het moet altijd in balans zijn."

Het is nog niet duidelijk hoe de komende interlandperiodes ingevuld gaan worden. De staf van de Oranjevrouwen gaat zich daar de komende tijd over buigen. Op 22 oktober is de loting voor het WK in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland.