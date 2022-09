Niemand bij de Oranjevrouwen wist wie in de knotsgekke slotfase het winnende doelpunt had gemaakt in de allesbeslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Zeilde de voorzet van Esmee Brugts binnen of toucheerde Stefanie van der Gragt de bal met haar kruin?

Bondscoach Andries Jonker en aanvoerder Sherida Spitse dachten dat Van der Gragt het laatste zetje gaf. Volgens de statistieken was niet Van der Gragt, maar Brugts het goudhaantje dat de Oranjevrouwen het WK-ticket bezorgde. In de interviewruimte was er verwarring alom onder spelers, trainers en journalisten. Ook NU.nl ging in de fout.

Van der Gragt en Brugts kwamen tegelijkertijd de interviewruimte binnen lopen. "Ik weet echt niet of ik hem geraakt heb", begon Van der Gragt. De kopsterke verdediger was in de slotfase naar voren gestuurd om het felbegeerde doelpunt te forceren. "Het was een mooie voorzet van Esmee en zo'n bal is heel moeilijk voor de keeper. Ik ben geen spits, ik eis 'm niet op."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

De vier minuten blessuretijd in Stadion Galgenwaard waren al voor meer dan de helft verstreken toen Brugts de bal weer eens aan haar rechtervoet had. Jonker stuurde de negentienjarige aanvaller in de 66e minuut het veld in met de opdracht om zoveel mogelijk voorzetten vanaf de zijkanten te geven op de kopsterke spelers.

"Dat deed ik nu voor de zoveelste keer", zei Brugts. "Lang niet alle ballen waren goed, alleen deze was eigenlijk perfect. Hij hoefde niet eens aangeraakt te worden. Doordat 'Steef' daar staat, gaat-ie erin. De keeper moet daar ook op reageren."

"Wie 'm nou maakte? We gunnen het elkaar allebei. Een assist of goal, het maakt mij niet uit. Ik ga 'm terugkijken. Ik weet het echt niet. Het is een zwart gat voor mij daar geweest", doelde Brugts op de uitzinnige taferelen na de treffer.

Rakke Stefanie van der Gragt wel of niet de voorzet van Esmee Brugts? Rakke Stefanie van der Gragt wel of niet de voorzet van Esmee Brugts? Foto: Pro Shots

Brugts: 'Hier droom je als kind van'

Ook voor de spelers was het "billenknijpen" in de slotfase, erkende Van der Gragt. Nederland had voor de openingstreffer drie keer de lat en één keer de paal geraakt. Tussendoor haalde IJsland ook een keer de bal van de lijn en claimde Nederland verschillende keren een penalty.

"Fenna Kalma kwam erin en ik zei tegen haar: 'hij gaat nog vallen'", aldus Van der Gragt. "Maar dan moet het nog wel gebeuren. Het zat niet mee. Maar ik heb geen moment gedacht dat het niet ging lukken. We hebben zo goed gespeeld, vooral in de eerste helft. Dan moet je jezelf belonen."

Voor Brugts is haar hoofdrol in Utrecht een nieuw hoogtepunt in haar prille loopbaan. Het negentienjarige toptalent van PSV maakte in februari haar interlanddebuut en viel verschillende keren goed in tijdens het EK in Engeland. Daar komt een doelpunt dat Nederland naar het WK leidde, nu bij.

"Hier droom je als kind van", zei Brugts, die erkende dat ze zenuwachtig was voor het allesbeslissende duel met IJsland. "Mijn hele jaar is in een stroomversnelling geraakt. Het is pas september en ik heb al zoveel meegemaakt, dat had ik vooraf echt niet kunnen bedenken. De jongelingen krijgen veel kansen. Maar in mijn hoofd speel ik pas over een paar jaar in de basis."

Brugts slaapt doorgaans altijd slecht na wedstrijden. Na de knotsgekke slotfase in Utrecht zal dat helemaal het geval zijn. "Dan heb ik volop de tijd om na te denken over wie er nu gescoord had. En kan ik ook de beelden terugkijken."