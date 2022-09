Andries Jonker was dolblij met de rechtstreekse kwalificatie van de Oranjevrouwen voor het WK van volgend jaar. De bondscoach had na alle gemiste kansen niet meer verwacht dat zijn ploeg dinsdag in de laatste minuut zou scoren in de allesbeslissende kwalificatiewedstrijd tegen IJsland.

"Ik ben vandaag wel een stukje ouder geworden", zei Jonker na afloop in Stadion Galgenwaard. "De goal hing in de lucht. Drie keer lat en één keer de paal. Twee handen vol met corners, ik weet niet hoeveel voorzetten. En elke keer weer net niet. Ik had de overtuiging dat het ging lukken. Maar op een gegeven moment bekroop mij ook de gedachte: dan maar in de volgende ronde."

Jonker deed er in de slotfase alles aan om het felbegeerde doelpunt te forceren en een gang naar de play-offs te voorkomen. Nadat Daniëlle van de Donk, Renate Jansen en Stefanie van der Gragt de lat hadden getroffen en Damaris Egurrola de paal, stuurde hij de boomlange verdediger Van der Gragt naar voren en bracht hij allerlei jonge aanvallers binnen de lijnen.

"Het ging alleen maar om winnen", aldus Jonker. "Toen die wisselingen ook niet hielpen, kreeg ik het idee: het lijkt wel of hij er niet in mag. Dat was een minuut of vijf, zes voor het einde. Dat dit dan gebeurt, levert enorme blijdschap op."

Het winnende doelpunt viel in de derde minuut van de blessuretijd. Invaller Esmee Brugts liet vanaf de linkerkant een indraaiende voorzet los en de bal viel in de verre hoek binnen. Van der Gragt leek daarbij de bal te toucheren, maar na afloop zei ze dat dit niet het geval was.

Jonker vierde de treffer uitbundig. "Dit gebeurt in een geweldige ambiance. Dit kan ook bij amateurclub DOVO op veld 3 gebeuren, dan is het leuk. Maar in deze ambiance en met dit belang, is het topsport op zijn best. Dan liggen vreugde en teleurstelling op één veld naast elkaar. Dat vind ik het allermooiste van topsport. Helemaal als je aan de goede kant zit."

Blijdschap bij bondscoach Andries Jonker na de winnende treffer in de absolute slotfase van de wedstrijd. Foto: ANP

'Meiden waren meteen te prikkelen'

Voor Jonker is de directe WK-kwalificatie een enorme opsteker in zijn eerste weken als bondscoach van de Oranjevrouwen. De voormalige rechterhand van Louis van Gaal werd twee weken geleden aangesteld als opvolger van de ontslagen Mark Parsons en moest in korte tijd een gehavende ploeg na een teleurstellend EK oplappen voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland.

"Maar ik zag al na de eerste dag dat de meiden te prikkelen waren", aldus Jonker. "Ze zijn heel toegewijd en willen heel hard werken. Ik hoefde ze niet te motiveren en het belang van de wedstrijd te schetsen. Ik moest wel aangeven hoe we dat zouden doen. Dat hebben ze geweldig opgepakt. Het draaide allemaal om vertrouwen."

"Er is geen moment geweest dat het niet beviel", vervolgde Jonker. "De faciliteiten zijn geweldig. Er is een ervaren staf die precies weet wat er moet gebeuren. Het ontbreekt ons aan niks. Die meiden geven elke dag gas en piepen nooit. Ik kan me niks beter wensen."

Jonker ziet ook dat zijn eerste doelstelling gehaald is. "Ik had drie voornemers toen ik voor drie jaar tekende: het halen van het WK en het EK en het vrouwenvoetbal in die tijd verder op weg helpen. Dan kan je het WK missen. Dat was wel zuur geweest, ook al hadden we nog twee kansen via de play-offs gehad. Ik ben ongelooflijk blij. Nu is de druk eraf."

De loting voor het WK is op 22 oktober in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland gaat op 20 juli van start en duurt tot en met 20 augustus. Van de 32 deelnemers zijn er al 27 bekend. De laatste vijf worden via de play-offs bepaald.