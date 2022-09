Paris Saint-Germain is de groepsfase van de Champions League dinsdag begonnen met een overwinning op Juventus. De Franse kampioen won mede dankzij een prachtige volley van Kylian Mbappé met 2-1. In Schotland was Real Madrid ondanks het uitvallen van Karim Benzema met 0-3 te sterk voor Celtic.

PSG kwam al na vijf minuten op voorsprong tegen Juventus en dat gebeurde op schitterende wijze. Neymar wipte de bal over de verdediging van 'De Oude Dame' heen, waarna Mbappé raak schoot met een volley in de rechterhoek.

In de achttiende minuut was Arek Milik dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Gianluigi Donnarumma had een geweldige redding in huis op de kopbal van de oud-Ajacied. Aan de andere kant verdubbelde Mbappé even later de voorsprong van PSG op aangeven van Achraf Hakimi.

Vroeg in de tweede helft kwam Juventus terug in de wedstrijd. Invaller Weston McKennie kopte raak uit een voorzet van Filip Kostic. De Italianen slaagden er daarna niet meer in om een punt mee te nemen uit Parijs. In de slotfase miste invaller Manuel Locatelli nog een grote kans voor de bezoekers.

In de andere wedstrijd in groep H won het Benfica van coach Roger Schmidt met 2-0 van Maccabi Haifa. Rafa Silva opende de score vijf minuten na rust met een intikker. Enkele minuten later maakte Alejandro Grimaldo met een prachtig afstandsschot in de linkerbovenhoek de 2-0.

80 Mbappé scoort binnen vijf minuten tegen Juventus

Benzema valt uit bij ruime zege Real

In groep F had Real Madrid het één helft lastig met Celtic. Bovendien viel Benzema na een half uur geblesseerd uit bij 'De Koninklijke'.

Na rust zette Vinícius Júnior Real al snel op voorsprong na goed voorbereidend werk van Federico Valverde. Luka Modric schoot vier minuten later van dichtbij de 0-2 binnen en invaller Hazard besliste de wedstrijd een klein kwartier voor tijd op aangeven van Dani Carvajal.

In dezelfde poule ging RB Leipzig voor eigen publiek hard onderuit tegen Shakhtar Donetsk: 1-4. Leipzig-doelman Péter Gulácsi leidde de nederlaag van zijn ploeg met een enorme blunder in. Gulácsi verspeelde de bal ver buiten het zestienmetergebied, waarna Marian Shved de fout meteen afstrafte.

Mohamed Simakan zorgde een klein kwartier na rust met een intikker voor de gelijkmaker, maar een minuut later kwam Shakhtar via een van richting veranderd schot van Shved weer op voorsprong. Mykhailo Mudryk zorgde uit een counter voor de 1-3 en oud-Ajacied Lassina Traoré maakte in de slotfase de vierde goal van de avond.