De Oranjevrouwen hebben zich dinsdag geplaatst voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Dankzij een doelpunt van Esmee Brugts in de extra tijd van de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen IJsland pakte de ploeg van bondscoach Andries Jonker de groepswinst én het WK-ticket.

Nederland verzuimde al voor rust afstand te nemen van IJsland. Daniëlle van de Donk, Renate Jansen en Stefanie van der Gragt raakten allemaal de lat en een inzet van Van de Donk werd van de doellijn gehaald. Bij die inzet claimde Nederland een doelpunt, maar de scheidsrechter kende geen treffer toe en in Utrecht was geen VAR aanwezig.

Na de onderbreking was Nederland een stuk minder dominant en had IJsland zelfs kansen om Oranje de genadeklap uit te delen. Een kwartier voor tijd raakte invaller Damaris Egurolla met een kopbal ook nog de paal voor Nederland. In de derde minuut van de extra tijd was het alsnog raak voor Oranje: een voorzet van invaller Brugts werd door niemand aangeraakt en viel bij de tweede paal binnen.

Het wordt de derde keer dat de Oranjevrouwen meedoen aan het WK, na eerdere deelnames in 2015 en 2019. Bij de laatste deelname reikte de ploeg van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman tot de finale. Daarin waren de Verenigde Staten met 2-0 te sterk.

De kwalificatie voor het WK is een flinke opsteker voor Jonker. De voormalige rechterhand van Louis van Gaal begon twee weken geleden aan zijn klus bij de Oranjevrouwen en had weinig tijd om Nederland naar zijn hand te zetten. Jonker is de opvolger van Mark Parsons, die werd ontslagen na het teleurstellend verlopen EK. Daarop waren de kwartfinales het eindstation voor de titelverdediger.

De loting voor het WK is op 22 oktober in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland gaat op 20 juli van start en duurt tot en met 20 augustus. Van de 32 deelnemers zijn er al 27 bekend. De laatste vijf worden via de play-offs bepaald.

Stefanie van der Gragt is door het dolle heen na de late 1-0. Stefanie van der Gragt is door het dolle heen na de late 1-0. Foto: Pro Shots

Oranje raakt voor rust drie keer de lat

De druk van de allesbeslissende wedstrijd om een WK-ticket was in de openingsfase zichtbaar bij de Oranjevrouwen. Nederland maakte een zenuwachtige indruk en ontsnapte na zeven minuten spelen zelfs aan een achterstand, toen Dominique Janssen de bal verspeelde en ze IJsland een vrije doorgang bood. Door een tackle van Jackie Groenen bleef Oranje een kostbare achterstand bespaard.

Nederland gooide vervolgens de schroom van zich af en ontketende een kansenregen voor het IJslandse doel. Na mogelijkheden voor Van de Donk (kopbal), Jill Roord (schot) en Vivianne Miedema (over) raakte Oranje in de 24e minuut voor het eerst de lat. Van de Donk tikte een voorzet van uitblinker Jansen tegen het aluminium. De rebound was niet aan Roord besteed.

In het vervolg was het een wonder dat Oranje niet scoorde uit de vele kansen. In de 27e minuut leek Nederland wel op voorsprong te komen via Van de Donk. De IJslandse keeper Sandra Siguroardóttir verwerkte een inzet van de aanvallende middenvelder slecht en tikte de bal vervolgens tegen Van de Donk aan. Gudny Arnadottir werkte net op tijd van de doellijn weg voor IJsland. Nederland claimde een doelpunt, maar de scheidsrechter ging daar niet in mee. In Utrecht was geen VAR aanwezig.

Oranje verloor zichzelf niet in frustratie over het niet toegekende doelpunt en draaide de duimschroeven verder aan bij IJsland. Nog binnen het half uur trof Nederland voor de tweede keer de lat. Met een listig stiftje verschalkte Jansen de IJslandse keeper, maar wederom stond het aluminium een treffer in de weg.

Alsof dat allemaal niet genoeg was, raakte ook Van der Gragt op slag van rust de lat. De kopbal van de verdediger na een hoge pass van Janssen was uitstekend, maar de IJslandse keeper tikte de bal met een uiterste krachtsinspanning tegen de lat. Het maakte Nederland welhaast moedeloos op een zenuwslopende avond.

De Oranjevrouwen kregen de bal er in de eerste helft maar niet in. De Oranjevrouwen kregen de bal er in de eerste helft maar niet in. Foto: Getty Images

Doelpunt valt in de absolute slotfase

Na de onderbreking ging Nederland op dezelfde voet door, wetende dat alleen een zege volstond voor directe plaatsing voor het WK. Dat resulteerde al snel in een kans voor Roord, maar haar kopbal in de korte hoek was een prooi voor de IJslandse keeper.

IJsland was in de tegenstoot met enkele watervlugge aanvallers verschillende keren gevaarlijk, maar Nederland hield stand. Aan de andere kant claimde Van de Donk een strafschop nadat ze tegen de grond was gewerkt, maar ook daar ging de scheidsrechter niet in mee.

Jonker besloot na ruim een uur in te grijpen en bracht onder anderen Fenna Kalma, die afgelopen vrijdag in de oefeninterland tegen Schotland de winnende 2-1 maakte. Maar Nederland dwong met de invallers weinig af en leek af te steven op een doelpuntloos gelijkspel en de play-offs.

In de derde minuut van de blessuretijd viel de winnende 1-0 alsnog. Invaller Brugts liet vanaf de linkerkant een indraaiende voorzet los en Van der Gragt raakte de bal net niet met haar hoofd, waardoor de keeper van IJsland twijfelde. Bij de tweede paal viel de bal binnen. Daarna barstte een waar volksfeest los in Stadion Galgenwaard. Toen niemand het meer verwachtte, was de WK-plaatsing alsnog een feit geworden.