De Oranjevrouwen hebben zich dinsdag geplaatst voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Dankzij een doelpunt in de blessuretijd van de allesbeslissende kwalificatiewedstrijd tegen IJsland pakte de ploeg van bondscoach Andries Jonker de groepswinst en het WK-ticket.

Nederland verzuimde al voor rust afstand te nemen van IJsland. Daniëlle van de Donk, Renate Jansen en Stefanie van der Gragt raakten allemaal de lat en een inzet van Van de Donk werd van de doellijn gehaald. Bij die inzet claimde Nederland een doelpunt, maar de scheidsrechter kende geen treffer toe en in Utrecht was geen VAR aanwezig.

Na de onderbreking was Nederland een stuk minder dominant en had IJsland zelfs kansen om de genadeklap aan Oranje uit te delen. Een kwartier voor tijd raakte invaller Damaris Egurolla met een kopbal ook nog de paal voor Nederland. In de blessuretijd was het alsnog raak voor Oranje: een voorzet van Brugts werd getoucheerd door Stefanie van der Gragt en viel binnen.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Het is voor de derde keer dat de Oranjevrouwen meedoen aan het WK, na eerdere deelnames in 2015 en 2019. Bij de laatste deelname reikte de ploeg van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman tot de finale. Daarin was de Verenigde Staten met 2-0 te sterk.

De kwalificatie voor het WK is een flinke opsteker voor Jonker. De voormalige rechterhand van Louis van Gaal begon twee weken geleden aan zijn klus bij de Oranjevrouwen en had weinig tijd om Nederland naar zijn hand te zetten. Jonker volgde Mark Parsons op, die werd ontslagen na het teleurstellend verlopen EK. Daarop waren de kwartfinales het eindstation voor de titelverdediger.

De loting voor het WK is op 22 oktober in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland gaat op 20 juli van start en duurt tot en met 20 augustus. Van de 32 deelnemers zijn er al 27 bekend. De laatste vijf worden via de play-offs bepaald.