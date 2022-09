Rangers FC-trainer Giovanni van Bronckhorst wil zich woensdag in de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League revancheren voor de pijnlijke nederlaag die zijn ploeg zaterdag tegen aartsrivaal Celtic (4-0) leed in de Schotse competitie.

"Er is in die wedstrijd heel veel misgegaan", zei Van Bronkhorst dinsdag op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Dat heeft ons allemaal heel veel pijn gedaan. En dat is misschien wel goed. Je moet soms ook emoties voelen om echt terug te kunnen slaan. En die voelen we."

Rangers FC keert in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA na twaalf jaar terug in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Daarnaast komen aartsrivalen Rangers en Celtic voor het eerst sinds 2007 samen uit in de groepsfase van de Champions League.

Van Bronckhorst wilde niet te lang stilstaan bij de nederlaag tegen Celtic. Hij benadrukte dat Rangers FC een club in ontwikkeling is. Vorig jaar loodste hij zijn ploeg naar de finale van de Europa League, na overwinningen op onder meer Borussia Dortmund en RB Leipzig.

Calvin Bassey maakte deze zomer de overstap van Rangers FC naar Ajax. Calvin Bassey maakte deze zomer de overstap van Rangers FC naar Ajax. Foto: ANP

Van Bronckhorst vond het fantastisch om Bassey te coachen

Rangers FC bereikte de groepsfase van de Champions League door het Belgische Union en PSV uit te schakelen. "Ik weet zeker dat we ook dit seizoen steeds sterker worden", vervolgde Van Bronckhorst.

De oud-trainer van Feyenoord zag Ajax de afgelopen seizoenen sterk presteren in de Champions League. Hij weet ook dat basisspelers als Sébastien Haller, Antony, Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui zijn vertrokken. "Maar ze hebben weer een sterke ploeg. Wij hebben in de duels met Union en PSV ook een hoog niveau gehaald en we kunnen nog beter."

"Kijk hoe Calvin Bassey zich maar blijft ontwikkelen", zei hij over de verdediger die deze zomer Rangers FC verliet voor Ajax. "Ik vond het fantastisch om hem te coachen. Hij is zo vastberaden en wil iedere dag beter worden. Dat willen mijn spelers ook. En geloof me, we hebben ons weleens vaker snel hersteld na een slecht resultaat."

Ajax-Rangers FC begint woensdag om 18.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler.

Bekijk hier de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League