Chelsea is dinsdagavond slecht begonnen aan de groepsfase van de Champions League. 'The Blues' verloren in Kroatië verrassend met 1-0 van Dinamo Zagreb. In groep G was Borussia Dortmund met 3-0 te sterk voor FC Kopenhagen.

In Stadion Maksimir zorgde Mislav Orsic in de dertiende minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De veertienvoudig international van Kroatië was het eindstation van een fraaie counter en rondde behendig met de buitenkant van zijn voet af.

Bij de bezoekers kwam Hakim Ziyech direct na rust het veld in. De oud-Ajacied speelde een onzichtbare wedstrijd en kon Chelsea, dat op de zesde plaats in de Premier League staat, niet voor een nederlaag behoeden.

Chelsea en Dinamo Zagreb zitten samen met AC Milan en Red Bull Salzburg in groep E. Die twee ploegen spelen vanavond om 21.00 uur in Oostenrijk tegen elkaar.

88 Bellingham maakt 3-0 voor Dortmund

Dortmund veel te sterk voor Kopenhagen

Borussia Dortmund beleefde een makkelijke avond tegen Kopenhagen. Marco Reus en Raphaël Guerreiro zorgden voor een 2-0-ruststand. Jude Bellingham maakte er zeven minuut voor het eindsignaal 3-0 van.

Bij Kopenhagen werd Kevin Diks tien minuten voor tijd gewisseld. De 25-jarige Gelderlander maakte een jaar geleden transfervrij de overstap van Fiorentina naar Denemarken.

In dezelfde groep G neemt Sevilla het om 21.00 uur op tegen Manchester City. Daarnaast staan dinsdagavond ook nog Celtic-Real Madrid, RB Leipzig-Shakhtar Donetsk, Paris Saint-Germain-Juventus en Benfica-Maccabi Haifa op het programma.

