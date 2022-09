Uiteraard weten we nog niet welke landen Oranje treft op het WK. Op 22 oktober is de loting in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Aan de negende editie van het WK voor vrouwen doen 32 landen mee, acht meer dan aan het vorige WK in 2019 in Frankrijk. Het toernooi begint op 20 juli 2023 in Auckland, de finale is op 20 augustus in Sydney.