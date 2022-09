Nacer Chadli speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Westerlo, dat de 33-jarige vleugelspeler huurt van Istanbul Basaksehir. De oud-speler van FC Twente hoopt zich bij de Belgische club in de kijker te spelen voor de WK-selectie van de 'Rode Duivels'.

"Ik heb voor mijn beslissing geen contact opgenomen met de bondscoach, maar ik weet dat hij de Belgische competitie volgt. Dat ik hier kan spelen, is zeker geen slechte zaak", zegt Chadli dinsdag in een eerste reactie op zijn transfer tegen Belgische media.

De 66-voudig international speelde zijn laatste interland vorig jaar op het EK, waarop België in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Italië. Als hij de selectie van bondscoach Roberto Martínez haalt, wordt het zijn derde WK. In 2014 sneuvelde hij met België in de kwartfinales en vier jaar later was er brons.

Onlangs liet Martínez weten dat Chadli nog altijd op zijn A-lijst staat, ook al kwam het de laatste maanden niet tot een oproep voor interlands. De geboren Luikenaar speelde dit seizoen één wedstrijd voor Istanbul Basaksehir en daarin maakte hij een doelpunt.

Chadli kan debuteren tegen Anderlecht

Chadli kiest met Westerlo voor de huidige nummer dertien van de Jupiler Pro League. Het wordt zijn tweede Belgische club, nadat hij in het seizoen 2019/2020 actief was voor Anderlecht. Chadli's carrière begon in Nederland bij AGOVV, waarna hij met FC Twente in de Champions League speelde en in 2011 de KNVB-beker won. Vervolgens speelde hij voor Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, AS Monaco en dus Anderlecht en Istanbul Basaksehir.

Chadli kon dinsdag nog van club wisselen, doordat de transfermarkt in België in tegenstelling tot in andere Europese landen pas in de nacht van dinsdag op woensdag sluit. Afgelopen vrijdag tekende met Jan Vertonghen ook al een ervaren Belgisch international in eigen land. De voormalige aanvoerder van Ajax verruilde Benfica voor Anderlecht.

Zondag kan het al tot een confrontatie tussen Chadli en Vertonghen komen, want dan staat in Het Kuipje om 13.30 uur Westerlo-Anderlecht op het programma.