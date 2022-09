Bologna heeft trainer Sinisa Mihajlovic dinsdag ontslagen. Onder leiding van de 53-jarige Serviër, die is hersteld van leukemie, speelde Bologna in de eerste vijf competitiewedstrijden van dit seizoen drie keer gelijk en verloor het twee keer.

Daarmee staat de club van Jerdy Schouten en Denso Kasius voorlopig op de zestiende plek in de Serie A.

Mihajlovic was sinds januari 2019 actief als trainer bij de Italiaanse club, waarbij hij Filippo Inzaghi opvolgde. Destijds wist hij Bologna te behoeden voor degradatie en leidde hij de club van de achttiende naar de tiende plek.

De Servische trainer werd drie jaar geleden getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur, maar kreeg in maart dit jaar te maken met een terugval. Volgens de trainer was zijn situatie minder ernstig dan drie jaar geleden.

"De afgelopen jaren hebben we samen met Sinisa mooie en pijnlijke momenten beleefd, die tot een sterke band hebben geleid, die niet alleen professioneel, maar vooral menselijk is. Mihajlovic is de ziekte met moed en vastberadenheid tegemoet getreden sinds de dag dat hij zijn gezondheidstoestand openbaar wilde maken op een ontroerende persconferentie", zegt voorzitter Joey Saputo.

"De club en de hele stad schaarden zich rond de coach in die moeilijke periode, hoewel Mihajlovic altijd terecht beweerde dat hij alleen gewaardeerd wilde worden vanwege zijn werk. Nu is helaas de tijd voor verandering gekomen - een pijnlijke beslissing die we moesten nemen in het belang van het team en de club."

