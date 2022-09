Champions League

Uitslagen:

Dinamo Zagreb-Chelsea 1-0

Borussia Dortmund-FC Kopenhagen 3-0

RB Salzburg-AC Milan 1-1

Celtic-Real Madrid 0-3

RB Leipzig-Shakhtar Donetsk 1-4

Sevilla-Manchester City 0-4

PSG-Juventus 2-1

Benfica-Maccabi Haifa 2-0

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de acht wedstrijden in de Champions League vanavond. Veel plezier!