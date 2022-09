Rai Vloet vertrekt bij Astana FK uit Kazachstan en zet zijn loopbaan voort in Rusland. De middenvelder, die vorig jaar een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam, heeft dinsdag een contract getekend bij FC Ural.

De 27-jarige Vloet stond pas sinds maart bij Astana onder contract. Daarvoor speelde hij voor Heracles Almelo, waarbij hij in het seizoen 2020/2021 met zestien treffers clubtopscorer was. Astana ontvangt 250.000 euro voor Vloet, wiens contract nog één jaar doorliep.

Het OM verdenkt Vloet ervan dat hij in 2021 door roekeloos rijgedrag het ongeval veroorzaakte. Volgens de officier van justitie was Vloet onder invloed van alcohol en reed hij met onverantwoord hoge snelheid.

Als direct gevolg van het dodelijke ongeluk raakte Vloet zijn rijbewijs kwijt. Ook werd zijn contract bij Heracles ontbonden, nadat begin dit jaar was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke auto-ongeval groter was dan de voormalige jeugdinternational eerder had beweerd.

De strafzaak tegen Vloet volgt later dit jaar. De rechtbank Noord-Holland wil er een dag voor uittrekken.

Naast voor Heracles speelde de oud-jeugdinternational in Nederland voor PSV, SC Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda en Excelsior.