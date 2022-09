FC Barcelona-trainer Xavi is ervan overtuigd dat zijn ploeg dit seizoen mee kan doen om de eindzege in de Champions League. De oud-middenvelder realiseert zich wel dat de Catalanen niet als favoriet gelden.

"We zullen strijden en groot dromen. Anders was ik wel thuisgebleven", zei Xavi dinsdag op zijn persconferentie in aanloop naar de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen het Tsjechische Viktoria Plzen.

"Waarom kunnen wij dit toernooi niet winnen?", vervolgde de Spanjaard. "Bij FC Barcelona draait het om winnen. Ik hou van winnen. Dat is nooit anders geweest. Ik kan het me ook niet anders voorstellen."

FC Barcelona strandde vorig seizoen al in de groepsfase en geldt nu ook niet als favoriet. Xavi is zich daarvan bewust. "Favoriet zijn is iets anders. Je moet nederig zijn. Elke wedstrijd wordt een soort oorlog voor ons. We hebben de Champions League sinds 2015 niet meer gewonnen."

FC Barcelona presenteerde dinsdag Héctor Bellerín op de club.

Xavi merkt dat enthousiasme bij fans toeneemt

In La Liga begon Barcelona met een teleurstellend gelijkspel tegen Rayo Vallecano, maar de ploeg van Xavi boekte daarna drie competitiezeges op rij. De deze zomer aangetrokken Robert Lewandowski scoorde in die wedstrijden al vijf keer.

Xavi merkt dat het vertrouwen en het enthousiasme bij de supporters toenemen. "Ik zie de fans elke dag. De shirtjes in de fanshops zijn uitverkocht en supporters juichen ons op straat toe. Dat is een positief gevoel en we moeten zo doorgaan. Het is niet erg dat de druk toeneemt. Dat hoort bij een club als Barcelona."

Frenkie de Jong en Memphis Depay behoren vooralsnog niet tot de basisploeg van Barcelona. De Jong moet het vooral doen met invalbeurten en Depay kwam dit seizoen nog niet in actie.

De groepswedstrijd van FC Barcelona tegen Viktoria Plzen in de Champions League begint woensdag om 21.00 uur. Het duel in Camp Nou staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Lawrence Visser.