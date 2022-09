Ajax-trainer Alfred Schreuder heeft een aardig idee wat hij woensdag kan verwachten als zijn ploeg in de eerste groepswedstrijd van de Champions League in eigen huis aantreedt tegen Rangers FC. Coach Giovanni van Bronckhorst van de Schotse formatie is voor hem een open boek.

"Rangers heeft een sterke ploeg", vertelde Schreuder dinsdag op de persconferentie. "Ik denk dat ze ons vanaf het begin onder druk zullen proberen te zetten en dat ze van achteruit gaan opbouwen. We kennen Giovanni (van Bronckhorst, red.) namelijk heel goed. Ze zullen ongetwijfeld naar onze zwakke plekken gekeken hebben."

De 49-jarige Schreuder staat sinds deze zomer aan het roer in Amsterdam en beleeft tegen Rangers zijn Europese debuut met Ajax. "Op zich is het wel speciaal dat je je eerste Champions League-wedstrijd gaat coachen", glimlachte hij. "Maar ik hoop niet dat ik me anders ga gedragen."

Aan de personele bezetting zal het bij Ajax niet liggen; alleen aankoop Owen Wijndal ontbreekt, vanwege een enkelblessure. "Ik kijk wie goed met elkaar kunnen spelen", zei Schreuder, die op het middenveld kan beschikken over Edson Álvarez, Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Davy Klaassen en Mohammed Kudus. "Maar ik kijk ook naar wie we tegen deze tegenstander nodig hebben."

Dikke nederlaag Rangers zegt Schreuder weinig

Aangezien de andere opponenten in de poule Liverpool en Napoli zijn, lijkt niets minder dan een thuiszege op de Schotten nodig om met een goed gevoel aan de Champions League-campagne te beginnen. Eenvoudig zal dat volgens Schreuder niet worden. "Het is een team dat altijd een extra mannetje op het middenveld probeert te creëren", waarschuwde de Ajax-coach zijn spelers. "Daar zullen we op bedacht moeten zijn."

Dat Rangers afgelopen zaterdag met 4-0 werd afgedroogd door stadgenoot Celtic, zegt Schreuder niet zo veel. "Ik vond ze heel goed spelen tegen PSV in Eindhoven. Ze zetten soms hoog druk en ze bouwen goed en verzorgd op. Je ziet de hand van Van Bronckhorst. Hij heeft daar wel iets neergezet."

Ajax-Rangers wordt woensdag om 18.45 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse arbiter Tobias Stieler. Om 21.00 uur neemt Napoli het in eigen huis op tegen Liverpool.