De Oranjevrouwen treden dinsdag in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (aftrap 20.45 uur) met dezelfde elf speelsters aan als afgelopen vrijdag in de oefeninterland tegen Schotland. Dat betekent dat Renate Jansen weer een basisplaats heeft. Nederland moet het duel in Utrecht winnen voor rechtstreekse plaatsing voor het WK.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Casparij; Groenen, Van de Donk, Spitse; Jansen, Miedema, Roord.

De 31-jarige Jansen had ruim negen maanden niet in Oranje gespeeld toen ze vrijdag in de basis mocht beginnen in de oefeninterland tegen Schotland (2-1). De nieuwe bondscoach Andries Jonker deed dat omdat de rechtsbuiten van FC Twente een van de weinige aanvallers in de selectie was die de negentig minuten kon volmaken. Veel speelsters zijn pas net begonnen aan de voorbereiding.

De keuze voor Jansen is mede ingegeven door de afwezigheid van Lineth Beerensteyn. De aanvaller verliet dinsdagochtend het trainingskamp omdat ze ziek was. Vrijdag ontbrak Beerensteyn al in de oefeninterland tegen Schotland. Dat was toen vanwege fysieke klachten. Beerensteyn was basisspeler op het EK. Jansen zat wel bij de EK-selectie, maar speelde in Engeland geen minuut.

Net als tegen Schotland begint Jill Roord opvallend genoeg als linksbuiten. Hoewel de 25-jarige speler van VfL Wolfsburg zelden op die positie heeft gespeeld, maakte ze tegen de Schotse vrouwen een goede indruk en had ze een belangrijke rol bij de 1-0 van Vivianne Miedema.

Sherida Spitse draagt wederom de aanvoerdersband bij Nederland. Zij is door Jonker tot en met de interlandperiode in november aangewezen als aanvoerder, ten faveure van Vivianne Miedema. Fenna Kalma, die in haar debuutwedstrijd tegen Schotland in de slotfase de winnende 2-1 maakte, zit op de bank.

Shanice van de Sanden zit wederom niet bij de wedstrijdselectie. De rechtsbuiten, die door Jonker weer bij Oranje was gehaald nadat ze was gepasseerd voor het EK, kampt met fysieke klachten. Ook Lisa Doorn (Ajax) zit op de tribune. Kiki van Es begint wel op de bank. De teruggehaalde linksback speelde in februari van dit jaar voor het laatst een interland.

Stand WK-kwalificatie groep C 1. IJsland 7-18 (+23)

2. Nederland 7-17 (+27)

3. Tsjechië 7-8 (+8)

4. Belarus 7-7 (-12)

5. Cyprus 8-1 (-46)

Alleen winst volstaat voor WK-ticket

Nederland moet de kwalificatiewedstrijd tegen IJsland winnen voor directe plaatsing voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De verliezend WK-finalist van drie jaar geleden staat bij het ingaan van de laatste speelronde één punt achter op koploper IJsland.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Bij een nederlaag of een gelijkspel resten de play-offs voor Nederland. Die worden volgende maand al gespeeld. Zelfs als Nederland die play-offs verliest, is er nog een herkansing in de intercontinentale play-offs.

De achterstand van Nederland op IJsland is te danken aan twee gelijke spelen tegen Tsjechië, die onder Jonkers ontslagen voorganger Mark Parsons werden gespeeld. In september vorig jaar won Oranje met 0-2 bij IJsland door doelpunten van Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen. IJsland heeft alle zes de andere wedstrijden gewonnen.

Nederland-IJsland begint dinsdag om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Rebecca Welch. Voor Jonker is het duel direct zijn eerste grote test als bondscoach van de Oranjevrouwen. Hij werd twee weken geleden aangesteld als opvolger van Parsons.