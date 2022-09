De Oranjevrouwen moeten het dinsdagavond in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland zonder Lineth Beerensteyn stellen. De aanvaller is ziek en heeft het trainingskamp verlaten.

Het is niet bekend waar de 25-jarige Beerensteyn precies last van heeft. De aanvaller van Juventus, die 85 wedstrijden voor Nederland achter haar naam heeft staan, is in ieder geval niet besmet met het coronavirus.

Beerensteyn ontbrak afgelopen vrijdag vanwege fysieke klachten ook al in de oefenwedstrijd tegen Schotland (2-1). Ze zat wel op de tribune in Zwolle.

De Oranjevrouwen moeten dinsdag van IJsland winnen om zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar te plaatsen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Andries Jonker staat momenteel op de tweede plek in groep C, met een punt achterstand op IJsland.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee speelt in oktober play-offs om een WK-ticket.

Nederland-IJsland begint om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht.