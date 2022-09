Feyenoord heeft een boete van 15.000 euro gekregen voor een spandoek in het publiek bij de Conference League-finale tegen AS Roma afgelopen voorjaar in Tirana. De Rotterdammers waren tegen de straf in beroep gegaan, maar dat is dinsdag door de UEFA afgewezen.

De UEFA heeft niet bekendgemaakt wat er 25 mei op het spandoek te zien of te lezen viel. Volgens de Europese voetbalbond was het voorwerp in de Arena Kombëtare "ongeoorloofd" vanwege een "provocerende boodschap". De straf werd enkele dagen na de met 1-0 verloren finale uitgesproken, waarop Feyenoord - zonder succes dus - in beroep ging.

Rond de wedstrijd in Tirana waren Feyenoord-fans bij meerdere ongeregeldheden betrokken. Zo raakte een groepje in het stadion slaags met supporters van Roma en werden in de Albanese hoofdstad spandoeken gesignaleerd met onder meer doodsbedreigingen aan het adres van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Feyenoord nam daar toen in felle bewoordingen afstand van.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Feyenoord een sanctie krijgt voor misdragingen van supporters bij Europese wedstrijden. In de halve finales van de Conference League tegen Olympique de Marseille kreeg de club bijvoorbeeld een boete van 70.000 euro voor het gooien van vuurwerk en andere voorwerpen. In totaal heeft de Rotterdamse club al ruim 500.000 euro naar de boetepot van de UEFA overgemaakt.

Feyenoord speelt donderdag (aftrap 21.00 uur) de eerste groepswedstrijd van het Conference League-seizoen uit tegen Lazio. In Rome zijn geen Rotterdamse fans welkom. Feyenoord kreeg namelijk voor de misdragingen rond de duels met Olympique de Marseille ook nog één Europees uitduel zonder fans als straf opgelegd.