FC Utrecht heeft een stadionverbod opgelegd aan vier supporters die zich eind augustus in de thuiswedstrijd tegen Ajax schuldig hadden gemaakt aan het maken van apengeluiden richting Brian Brobbey. Ook zijn zes fans in beeld die betrokken waren bij het afsteken van vuurwerk in het uitduel met Fortuna Sittard.

Ajax-spits Brobbey werd in Stadion Galgenwaard racistisch bejegend toen hij vlak voor rust zijn doelpunt vierde. Hij hoorde de apengeluiden zelf niet en de wedstrijd werd ook niet stilgelegd. Er zijn nu wel vier mensen geïdentificeerd en die worden aangemeld bij de KNVB voor een landelijk stadionverbod.

Daar bleef het niet bij in het duel met Ajax. Drie andere personen worden verdacht van het plegen van diverse strafbare feiten in het stadion. Hun straftraject moet nog worden bepaald.

Eén supporter werd opgepakt voor het gooien van vuurwerk op het veld. Hij wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ook zijn drie personen gearresteerd voor ongeregeldheden na afloop. Tot slot is er een een stadionverbod uitgedeeld aan een supporter die na afloop het veld betrad.

Supporters van FC Utrecht misdroegen zich afgelopen vrijdag ook in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Foto: ANP

'We schamen ons voor deze opsomming'

Afgelopen vrijdag misdroegen supporters van FC Utrecht zich ook in Sittard door vuurwerk op het veld en richting een eigen speler te gooien. Ook is een supporter geïdentificeerd die bier op het veld gooide. Hij krijgt, net als de zes toeschouwers die betrokken waren bij het afsteken van vuurwerk, een stadionverbod.

"Dit is een opsomming waarvoor wij ons enorm schamen", zegt algemeen directeur Thijs van Es. "Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, zou een uitje moeten zijn voor iedereen en een plek waar iedereen zich welkom zou moeten voelen."

"Dat is het niet geweest de afgelopen twee wedstrijden, waarvoor wij onze excuses aanbieden aan eenieder die zich niet welkom of veilig heeft gevoeld, waaronder een van onze spelers. De maat is vol. Er is een grens bereikt en overschreden. Deze raddraaiers willen en gaan we weren. Dit heeft niets met support te maken."

FC Utrecht speelt komend weekend weer een thuiswedstrijd. De ploeg van trainer Henk Fraser neemt het zondag om 12.15 uur op tegen Vitesse.