Aron Winter zal voorlopig de honneurs waarnemen als bondscoach van het Surinaamse elftal. Dat heeft de voetbalbond van het land maandagavond bekendgemaakt.

De 55-jarige Winter is de tijdelijke opvolger van Stanley Menzo. De oud-keeper besloot na zeven maanden te stoppen als bondscoach van Suriname, omdat hij een lucratieve aanbieding van het Chinese Beijing Guoan had gekregen.

De aanstelling van Winter is voor in ieder geval de komende twee oefenwedstrijden van Suriname. 'Natio' speelt in september twee vriendschappelijke duels in Nederland.

Winter begint deze week al met de voorbereidingen. De 84-voudig oud-international krijgt hulp van assistent-trainers Roberto Gödeken en Ryan Koolwijk. Koolwijk was tot voor kort nog speler van PEC Zwolle.

Winter kwam in zijn spelersloopbaan uit voor Ajax, Lazio, Internazionale en Sparta Rotterdam. Hij speelde 84 wedstrijden voor het Nederlands elftal.

Als hoofdtrainer heeft de geboren Surinamer alleen ervaring opgedaan bij Jong Ajax en het Canadese Toronto. De laatste klus van Winter was bij Griekenland, waar hij tussen 2019 en 2021 als rechterhand van hoofdtrainer John van 't Schip fungeerde.