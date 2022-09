Jong Ajax heeft Heracles Almelo maandagavond zijn eerste nederlaag in dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen bezorgd. Mede dankzij twee goals van Lorenzo Lucca won de beloftenploeg met maar liefst 4-0 van de Eredivisie-degradant.

De Italiaan was vlak voor rust voor het eerst trefzeker bij een cornersituatie. Lucca stak alert zijn been uit nadat de bal via Youri Baas toevallig voor zijn voeten belandde. In de twaalfde minuut na de hervatting schoot Lucca koelbloedig binnen na enkele slordigheden in de defensie van de bezoekers.

Ajax huurt de 2.01 meter lange Lucca dit seizoen van Pisa. De aanvaller was twee weken geleden namens de beloftenploeg al eenmaal trefzeker tegen De Graafschap (5-1-winst). Lucca vierde vorige maand in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen (6-1-winst) al zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax.

Heracles had geen antwoord in huis op de doelpunten van de Italiaan en kreeg via Donny Warmerdam zelfs de 3-0 en 4-0 om de oren in respectievelijk de 73e en 81e minuut, beide keren na een fraaie aanval. De bezoekers brachten de defensie van Jong Ajax zelden in verlegenheid en noteren na vijf speelronden vijf verliespunten in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax bivakkeert in de middenmoot.

Met Lorenzo Lucca beschikte Jong Ajax over een sterk aanspeelpunt tegen Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

Jong PSV onderuit tegen TOP Oss

Jong PSV verloor maandag met 0-3 van TOP Oss, waar Trevor David, Justin Mathieu en Toshio Lake voor de treffers zorgden.

Jong AZ zette FC Dordrecht met 3-1 opzij dankzij goals van Damienus Reverson, Misha Engel en Soulyman Allouch. Via Samuele Longo was FC Dordrecht nog wel op voorsprong gekomen.

Na vijf speelronden gaat PEC Zwolle met vijftien punten aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie, voor FC Eindhoven (dertien punten).

