Atalanta heeft maandagavond de koppositie in de Serie A veroverd dankzij een 0-2-zege bij AC Monza. Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer deden de volledige negentig minuten mee bij Atalanta. Sam Lammers scoorde voor Empoli, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Salernitana.

Tijdens de midweekse 3-1-zege op Torino nam Koopmeiners nog een hattrick voor zijn rekening, maar maandagavond bleef de middenvelder zonder treffer.

Atalanta brak na 57 minuten de ban via Rasmus Højlund, waarna het via een eigen goal van Marlon na 65 minuten 0-2 werd. Monza dwong gedurende de hele wedstrijd aardig wat kansen af, maar de nieuwkomer in de Serie A liet ze allemaal onbenut.

Atalanta staat na vijf speelronden op dertien punten, twee meer dan Napoli en landskampioen AC Milan. Juventus en Internazionale delen de zesde plaats met negen punten.

Lammers voor het eerst trefzeker bij Empoli

Bij het treffen tussen Salernitana en Empoli speelde Lammers een hoofdrol door vlak voor tijd de 2-2 te maken, waarmee hij de eindstand bepaalde. De aanvaller zag in de 81e minuut een inzet van richting worden veranderd. Het betekende zijn eerste treffer voor Empoli.

Lammers, die in Nederland speelde voor PSV en sc Heerenveen, wordt door Atalanta verhuurd aan Empoli. Afgelopen seizoen werd hij nog gestald bij Eintracht Frankfurt.

Overigens had Tonny Vilhena een basisplaats bij Salernitana, dat tiende staat in de Serie A. Empoli is de nummer vijftien.

