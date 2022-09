Paul Pogba moet eind dit jaar mogelijk het WK aan zich voorbij laten gaan. De 29-jarige middenvelder wordt op korte termijn geopereerd aan zijn knie. Hoe lang hij moet revalideren is niet bekend.

Pogba verruilde afgelopen zomer Manchester United voor Juventus, maar wegens knieklachten heeft de Fransman nog altijd niet zijn rentree voor 'De Oude Dame' kunnen maken.

De middenvelder hoopte dat de kwetsuur met een periode van rust zou genezen, maar maandag moest hij de training wegens klachten afbreken.

Naderhand besloot Pogba onder het mes te gaan, bevestigde trainer Massimiliano Allegri van Juventus in de aanloop naar het uitduel met Paris Saint-Germain in de Champions League van dinsdagavond. "Realistisch gezien is hij voor ons pas weer in januari inzetbaar", liet de oefenmeester optekenen.

De 22e editie van het WK begint op 20 november met een wedstrijd tussen Qatar en Ecuador. Titelverdediger Frankrijk komt op 22 november voor het eerst in actie, wanneer een duel met Australië wacht. De andere poulegenoten van 'Les Bleus' zijn Denemarken en Tunesië.

Vier jaar geleden was Pogba een vaste waarde bij het Frankrijk dat voor de tweede keer wereldkampioen werd. De middenvelder maakte in de finale tegen Kroatië de 3-1 in een wedstrijd die Frankrijk met 4-2 won.