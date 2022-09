Ruim een maand na het teleurstellend verlopen EK staan de Oranjevrouwen weer onder hoogspanning. Dinsdag moet Nederland van IJsland winnen voor directe kwalificatie voor het WK. Bondscoach Andries Jonker en sterspeler Vivianne Miedema denken dat de verliezend WK-finalist van drie jaar geleden niet stijf van de spanning zal staan.

Zijn eerste hobbel als bondscoach van de Oranjevrouwen is "serieus" en "hoog", beseft Jonker als hij maandag plaatsneemt op een stoel voor een laptop in het spelershotel in Zeist. Hij voelt aan alles dat er dinsdag veel druk op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland staat.

Maar verkrampen zullen Jonker en zijn speelsters niet, benadrukt hij. "Ik voel dat deze meiden niet in de war zijn. En ik heb zelf ook wel wat meegemaakt. Het geloof dat we het voor elkaar gaan krijgen, is groot. We hebben er alles aan gedaan en zijn er klaar voor."

Als speelster leef je juist voor wedstrijden onder hoogspanning, zegt Miedema. "Het zijn alleen maar leuke wedstrijden om te spelen. We hebben meiden die dit vaker hebben meegemaakt, een aantal staat er vrij koel in. En we mogen ook zenuwachtig zijn. Het kunnen ook gezonde zenuwen zijn. Daar ga je alleen maar beter op."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Door twee gelijke spelen tegen het nietige Tsjechië moeten de Oranjevrouwen dinsdag van koploper IJsland winnen om het rechtstreekse WK-ticket te pakken. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het mondiale toernooi van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij een gelijkspel of een nederlaag in Utrecht resten volgende maand de play-offs voor de nummer zes van de wereld.

"We hebben onszelf vrij lastig gemaakt door niet van Tsjechië te winnen", erkent Miedema. Nederland ontsnapte in beide duels met Tsjechië aan een nederlaag door pas in de slotfase te scoren. "Deze kwalificatiereeks voelt sowieso al heel lang."

Stand WK-kwalificatie Groep C 1. IJsland 7-18 (+23)

2. Nederland 7-17 (+27)

3. Tsjechië 7-8 (+8)

4. Belarus 7-7 (-12)

5. Cyprus 8-1 (-46)

De nieuwe bondscoach Andries Jonker staat direct voor een loodzware klus met de Oranjevrouwen. De nieuwe bondscoach Andries Jonker staat direct voor een loodzware klus met de Oranjevrouwen. Foto: ANP

Jonker: 'Vertrouwen doet wonderen'

Voor Jonker stonden zijn eerste negen dagen als bondscoach van de Oranjevrouwen volledig in het teken van het duel met IJsland. De opvolger van de ontslagen Mark Parsons heeft als eerste opdracht de scherven op te rapen na het belabberde EK en Nederland naar het WK te loodsen.

Woensdag zag Jonker nog dat zijn spelers "bol van de spanning" stonden en er "helemaal niks" op het trainingsveld lukte. Inmiddels is dat volgens de geboren Amsterdammer een stuk beter. Oranje won vrijdag bij de terugkeer van Jonker als bondscoach moeizaam met 2-1 van Schotland.

"Ik heb zondag echt van de meiden genoten. Het was twee dagen na het duel met Schotland. In Nederland is het een dingetje om op de tweede dag na de wedstrijd wat te doen, maar wij kunnen niet op onze lauweren rusten. Dat kan gewoon niet. Elke dag zie je het niveau omhooggaan. Vooral bij de passoefeningen. Als je die van een week geleden en nu ziet... Je zou niet denken dat het dezelfde ploeg is."

Volgens Jonker is vertrouwen het toverwoord bij de Oranjevrouwen. "Ze hebben allang bewezen dat ze goede speelsters zijn, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze in zichzelf geloven en het durven laten zien. Het enthousiasme en de energie waren er al vanaf dag één, maar dat leidde ook tot spanning en verkramptheid. Nu zit er meer rust in. Vertrouwen doet wonderen."

Het cruciale duel met IJsland begint dinsdag om 20.45 uur en wordt gespeeld in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Alleen Shanice van de Sanden is een twijfelgeval voor de wedstrijd in haar geboorteplaats. In september vorig jaar won Oranje met 0-2 bij IJsland door doelpunten van Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen.