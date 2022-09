Go Ahead Eagles heeft vijf dagen na het sluiten van de transferperiode een nieuwe verdediger gecontracteerd. Voormalig Serie A-speler Federico Mattiello tekende maandag voor één seizoen bij de Deventenaren. De Italiaan was transfervrij na zijn vertrek bij Atalanta.

Mattiello begon zijn profcarrière bij Juventus, dat hem verhuurde aan Chievo Verona en SPAL. Hij kwam in totaal tot drie invalbeurten voor Juventus. In 2018 maakte de 27-jarige verdediger de overstap naar Atalanta.

In zijn periode bij Atalanta werd Mattiello gestald bij Alessandria, Spezia, Bologna, Cagliari en SPAL. Mede dankzij de verhuurperiodes heeft de verdediger in totaal 71 Serie A-wedstrijden op zijn naam.

Bij Go Ahead begint Mattiello aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Bij de nummer zeventien van de Eredivisie gaat de Italiaan de concurrentiestrijd aan met onder anderen Mats Deijl en Jamal Amofa.

Go Ahead was geen onbekende naam voor Mattiello. "Ik heb met Go Ahead Eagles gespeeld op FIFA", zegt Mattiello op de clubsite. Dit deed hij vanwege het opvallende rood-gele tenue. "Daarnaast zaten er heel veel jonge spelers in dat team. In de 'career mode' kun je die heel mooi een paar seizoenen ervaring op laten doen en op die manier een hoog niveau laten halen."