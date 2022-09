Bondscoach Andries Jonker kan dinsdag over een vrijwel fitte selectie beschikken voor het cruciale duel met IJsland om een ticket voor het WK. Alleen Shanice van de Sanden is een vraagteken, zei Jonker maandag tijdens een digitaal persmoment.

De 29-jarige Van de Sanden zat vrijdag op de tribune bij de oefeninterland tegen Schotland, die Oranje door een doelpunt van Fenna Kalma in de slotminuut met 2-1 won. De rechtsbuiten is door de nieuwe bondscoach Jonker weer bij Oranje gehaald, nadat ze door diens voorganger Mark Parsons werd gepasseerd voor het EK in Engeland.

Lineth Beerensteyn maakt dinsdag juist haar rentree in de wedstrijdselectie. De aanvaller van Juventus ontbrak vanwege fysieke klachten tegen Schotland. Naast Beerensteyn en Van de Sanden zaten toen Romée Leuchter, Lisa Doorn en de teruggekeerde Kika van Es op de tribune. Jonker heeft voor deze interlandperiode 26 spelers opgeroepen, waardoor er altijd drie buiten de wedstrijdselectie vallen.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Nederland moet dinsdag de kwalificatiewedstrijd tegen IJsland winnen voor directe plaatsing voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De verliezend WK-finalist van drie jaar geleden staat bij het ingaan van de laatste speelronde één punt achter op koploper IJsland.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Bij een nederlaag of een gelijkspel resten de play-offs voor Nederland. Die worden volgende maand al gespeeld. Zelfs als Nederland die play-offs verliest, is er nog een herkansing in de intercontinentale play-offs.

Nederland-IJsland begint dinsdag om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Rebecca Welch. In september vorig jaar won Oranje met 0-2 bij IJsland door doelpunten van Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen. Op het afgelopen EK werd IJsland al in de groepsfase uitgeschakeld. Nederland strandde als titelverdediger in de kwartfinales.