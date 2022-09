Sc Heerenveen kan in de competitiewedstrijden tegen Ajax en FC Twente geen beroep doen op middenvelder Tibor Halilovic. De Kroaat is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart zondag tijdens het Eredivisie-duel met NEC (0-0).

De ploeg van trainer Kees van Wonderen is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Halilovic is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis gaf Halilovic aanvankelijk geel voor een wilde tackle op Elayis Tavsan. Na het ingrijpen van de VAR besloot Kamphuis een rode kaart uit te delen.

Heerenveen is na vijf wedstrijden nog ongeslagen in de Eredivisie en staat met negen punten op de zesde plaats. Zaterdag nemen de Friezen het in Amsterdam op tegen koploper Ajax. Een week later volgt het thuisduel met FC Twente.