Jimmy Floyd Hasselbaink is opgestapt als manager van Burton Albion, de hekkensluiter in de League One. De Nederlander zegt dat hij zichzelf niet meer ziet als de aangewezen persoon om de Engelse club verder te helpen.

"Ik heb niet de indruk dat ik de club nog omhoog kan stuwen met de middelen die mij geboden worden", zegt Hasselbaink op de site van Burton Albion. "Het is tijd voor iemand anders, iemand die nieuwe energie in de club kan steken."

Burton Albion heeft dit seizoen slechts één punt gepakt in zeven wedstrijden in de League One, het derde niveau van Engeland. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg nog met 2-1 op bezoek bij Oxford United. Assistent-trainer Dino Maamria neemt voorlopig de taken van Hasselbaink over.

Hasselbaink werd in januari 2021 voor de tweede keer aangesteld als manager van 'The Brewers'. Hij was eerder van november 2014 tot december 2015 al trainer bij Burton Albion. Destijds werd hij met de club kampioen in de League Two.

Hasselbaink was eerder hoofdtrainer bij Royal Antwerp FC, Queens Park Rangers en Northampton Town. Als speler was hij actief bij onder meer AZ, Atlético Madrid en Chelsea. Als spits speelde hij 23 wedstrijden in het Nederlands elftal.