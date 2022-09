Jan van Merwijk vertrekt eind 2022 als algemeen directeur van Stadion Feijenoord. Mede door de discussies over een eventueel nieuw stadion heeft de bestuurder besloten aan het einde van het jaar te stoppen.

Van Merwijk werkte 25 jaar als algemeen directeur van het stadion, dat onder meer voor thuiswedstrijden van Feyenoord en het Nederlands elftal wordt gebruikt. Bovendien worden in het stadion geregeld concerten gegeven.

"Alle hectiek van de afgelopen tijd, met onder meer de ingewikkelde discussie over een nieuw stadion en daaraan verbonden de toekomst van De Kuip, heeft mij doen besluiten om in goed overleg met de raad van commissarissen deze functie te beëindigen", licht Van Merwijk zijn keuze toe.

"Na zoveel jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging", vervolgt hij. "Overall kijk ik vooral terug op een intensieve, maar ook geweldige tijd. Tot het einde van het jaar zal ik mij nog volop inzetten voor de organisatie en het stadion."

In zijn periode als algemeen directeur vond onder meer de finale van het EK in 2000 in De Kuip plaats. Twee jaar later won Feyenoord in eigen stadion de UEFA Cup-finale.

Het is nog onbekend wie Van Merwijk opvolgt als directeur van stadion De Kuip, dat onderhoud nodig heeft. Feyenoord haalde in april een streep door de bouwplannen voor een nieuw stadion.