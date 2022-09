José Mourinho is niet terneergeslagen na de 4-0-nederlaag van AS Roma tegen Udinese zondagavond. De trainer van Roma wilde niet afgeven op onder anderen Rick Karsdorp, die door een grote fout de openingstreffer van de thuisploeg inleidde.

Karsdorp dacht in de openingsfase de bal met de borst terug te kunnen spelen op zijn doelman Rui Patrício, maar Destiny Udogie reageerde alert en maakte de 1-0. Vervolgens zag Patrício er niet goed uit bij de andere tegentreffers. Mourinho ziet ondanks de forse nederlaag aanknopingspunten.

"Het was een lastige wedstrijd en een sterke tegenstander", reageerde de coach bij streamingdienst DAZN. "Ze weten hoe ze dit soort wedstrijden moeten spelen. Je mag niet op achterstand komen, want dan gaan ze terugzakken, op de counter spelen en tactische overtredingen maken."

Mourinho zag dat zijn ploeg kansen had om de wedstrijd te winnen. "Maar we konden de kansen niet verzilveren. De tegengoals kwamen door grote individuele fouten, maar ik wil het niet zien als individuele fouten. Bij mijn ploegen gaat het dan om fouten van het collectief. We hebben als team gefaald."

'Wij spelen anders dan Udinese'

De Portugese trainer deelde na afloop ook een kleine sneer uit aan scheidsrechter Fabio Maresca. "Als je met 4-0 verliest, mag je niets zeggen over de scheidsrechter. Dat is mijn regel. Maar toen we hoorden dat hij de scheidsrechter zou zijn, realiseerden we ons dat hij de perfecte arbiter is voor een Udinese dat in eigen huis speelt."

"Vorig seizoen speelden we hier met 1-1 gelijk door een goal in blessuretijd, dus we wisten dat het opnieuw zwaar zou worden. En dat in de 45 minuten speeltijd per helft er maar 20 minuten echt zou worden gevoetbald. Fair play? Ik zou willen dat wij zulke ballenjongens in ons stadion hadden."

"Echt, ik feliciteer Udinese. Dit is hoe ze spelen, wij doen het anders. We zullen elkaar later dit seizoen weer treffen", aldus Mourinho. "Ik verlies liever één keer met 4-0 dan vier keer met 1-0. We hebben nu maar drie punten verloren."

Door de eerste nederlaag van het seizoen zakte Roma naar de vijfde plek in de Serie A. Udinese heeft net als Roma tien punten en bezet de vierde plek.

