Ajax heeft Mohamed Ihattaren niet ingeschreven voor de Champions League, zo is te zien op de website van de UEFA. In totaal heeft de regerend landskampioen een lijst met 23 spelers ingediend.

De twintigjarige Ihattaren zit vanwege privéproblemen al weken niet bij de selectie van Ajax, dat in eerste instantie meldde dat hij "niet fit" zou zijn. Later meldde De Telegraaf dat hij afwezig is vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Iets dat Ihattaren via sociale media zelf ontkende.

Het ontbreken van Ihattaren op de spelerslijst kondigde Schreuder vorige week min of meer aan bij Rondo. "Dat denk ik niet, nee", antwoordde de hoofdtrainer op de vraag of de middenvelder wordt ingeschreven voor de Champions League.

Ihattaren begon het seizoen voortvarend met onder meer twee goals in een oefenduel met SC Paderborn, maar ontbreekt inmiddels al weken. De oud-speler van PSV speelt tot eind 2022 op huurbasis bij Ajax, dat de mogelijkheid heeft hem dan definitief over te nemen van Juventus.

A-lijst Ajax: Keepers: Maarten Stekelenburg, Jay Gorter, Remko Pasveer

Verdedigers: Calvin Bassey, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Daley Blind, Jorge Sánchez, Lisandro Magallán, Kik Pierie

Middenvelders: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Florian Grillitsch, Patrickson Delgado

Aanvallers: Steven Bergwijn, Dusan Tadic, Lucas Ocampos, Lorenzo Lucca, Steven Berghuis, Francisco Conceição, Giovanni, Jeppe Kjaer Jensen

Laatste zomeraanwinsten wél ingeschreven

Op de lijst staan wél de namen van de laatste zomeraanwinsten Florian Grillisch en Lucas Ocampos. Ook Jong Ajax-spelers Kik Pierie, Patrickson Delgado, Giovanni en Jeppe Kjaer Jensen maken onderdeel uit van de spelersgroep van trainer Schreuder.

Zelfopgeleide spelers als Jurriën Timber, Kenneth Taylor en Devyne Rensch hoeven niet op de zogenoemde A-lijst en staan op de B-lijst, die later ingediend mag worden.

Clubs in de Champions League mogen hun selectie aanpassen wanneer de knock-outfase van het toernooi is bereikt. Wanneer Ajax daarin slaagt, mag Schreuder maximaal drie nieuwe spelers toevoegen aan de lijst.

Ajax begint de Champions League-groepsfase woensdag met een thuiswedstrijd tegen Rangers FC. Vorig seizoen waren de Amsterdammers foutloos in een groep met Borussia Dortmund, Beskitas en Sporting CP, maar werd in de knock-outfase direct verloren van Benfica.