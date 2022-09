AS Roma is zondag in de Serie A tegen een stevige nederlaag aangelopen. De ploeg van José Mourinho verloor mede door een fout van Rick Karsdorp met 4-0 bij Udinese.

AS Roma had in de Dacia Arena in Udine niks in te brengen tegen het goede spel van Udinese. Karsdorp dacht de bal met de borst rustig terug te spelen op Roma-doelman Rui Patrício, waarna Destiny Udogie van Udinese alert reageerde en de 1-0 maakte.

Na de fout van Karsdorp moest AS Roma op zoek naar de gelijkmaker, maar daarin slaagden de Romeinen niet. Na 46 minuten greep Mourinho in en werd Karsdorp na een teleurstellende eerste helft gewisseld voor Andrea Belotti.

De wissel leverde niet het gewenste effect op. Na een inschattingsfout van Roma-keeper Rui Patrício schoot Lazar Samardzic met een afstandsschot raak: 2-0.

In de slotfase van de wedstrijd was Roma kansloos. Een kwartier voor tijd maakte Roberto Pereyra de 3-0. Niet veel later schoof Sandi Lovric de bal in de korte hoek binnen: 4-0. Na de treffer van Udinese viel Kingsley Ehizibue in de 85e minuut in bij de thuisploeg, waar Bram Nuytinck op de bank bleef.

Roma verzuimde door de nederlaag de koppositie over te nemen van Napoli. De ploeg van Mourinho staat vijfde en heeft één punt minder dan Napoli.

Schouten maakt eigen doelpunt

Eerder op de dag maakte Jerdy Schouten een ongelukkige beurt bij zijn ploeg Bologna. Tien minuten na rust schoot de middenvelder onbedoeld de 1-2 binnen voor Spezia.

Met debutant Joshua Zirkzee, die na een uur binnen de lijnen kwam, wist Bologna het Spezia nog lastig te maken. Marko Arnautovic bepaalde de eindstand met zijn tweede treffer op 2-2.

Bologna staat zestiende in de Serie A. Spezia is terug te vinden op de veertiende plek.