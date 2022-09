Andries Noppert blijft ondanks zijn verrassende plek in de voorselectie van het Nederlands elftal uiterst nuchter. De doelman van sc Heerenveen dacht in eerste instantie zelfs dat zijn uitverkiezing een grap was.

"Het is hartstikke leuk, Maar als we het heel zwart op wit bekijken, sta je op een lijstje en heb je verder nog niets", zei de 28-jarige Noppert voor de camera van ESPN na pas zijn 23e wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland.

Noppert is een van de verrassendste namen in de 32-koppige voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor de Nations League-duels met Polen en België. Vrijdag 16 september zal de definitieve selectie bekend worden gemaakt.

"Je moet er in de komende wedstrijden zelf voor zorgen dat je wél iets gaat krijgen door goede wedstrijden te spelen", vervolgde Noppert. "Dat is het enige wat ik nu kan doen. Dan is het aan iemand anders om de keuze te maken."

Noppert maakte zondag tijdens sc Heerenveen-NEC (0-0) opnieuw indruk. Hij liet in het duel met de Nijmeegse club, waar 63-voudig international Jasper Cillessen onder de lat stond, voor de vierde keer dit Eredivisie-seizoen zijn doel schoon.

Andries Noppert in actie tijdens sc Heerenveen-NEC Andries Noppert in actie tijdens sc Heerenveen-NEC Foto: Pro Shots

'Dacht dat het een grapje was'

Noppert verruilde Go Ahead Eagles - net als trainer Kees van Wonderen - deze zomer voor sc Heerenveen. Vooral bij zijn vorige club werd vanaf de tribunes regelmatig gekscherend "Andries in Oranje" gezongen.

"Het is iets waar we vaker over dollen", vertelde Noppert. "Toen de teammanager het nieuws na de training vertelde, dacht ik daardoor dat het een grapje was. Maar het bleek allemaal echt waar te zijn."

Noppert ontving tal van berichten na zijn uitverkiezing, maar benadrukt dat hij de aandacht niet alleen als positief ervaart. "Het is mooi dat mensen meeleven, maar dat is wel altijd in goede tijden. Een keeper kent ook mindere tijden."

"Straks laat ik een bal door en dan zegt heel Nederland weer dat ik er niets van kan", zei de doelman. "Dat is prima, want we hebben allemaal een mening. Maar dan moet je ook niet raar opkijken als ik niet op alle positieve berichtjes reageer."