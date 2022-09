Trainer Erik ten Hag is vol lof over Antony na het debuut van de Braziliaan voor Manchester United. De oud-Ajacied maakte zondag op Old Trafford het openingsdoelpunt in de met 3-1 gewonnen topper tegen koploper Arsenal.

"Ze speelden beiden geweldig, met voortdurende dreiging", zei Ten Hag over Antony en Marcus Rashford. "Het was de eerste keer dat ze samenspeelden en hun spel was geweldig om te zien."

Antony, die deze zomer voor zeker 95 miljoen euro overkwam van Ajax, bracht United tien minuten voor rust op voorsprong met een schot in de linkerhoek. Arsenal kwam na rust via Bukayo Saka langszij, waarna Marcus Rashford de thuisploeg met twee goals de winst bezorgde.

"Ik ben blij en tevreden met de overwinning, maar ook met ons spel tegen een zeer sterke tegenstander", concludeerde Ten Hag. "Arsenal speelde erg goed."

'Teamspirit heeft ons de overwinning bezorgd'

Manchester United verloor de eerste twee competitieduels onder Ten Hag, maar boekte tegen Arsenal inmiddels de vierde zege op rij in de Premier League. 'The Red Devils' zijn naar de vijfde plaats op de ranglijst geklommen.

"Onze teamspirit is erg goed", zei Ten Hag. "We kunnen omgaan met tegenslagen en dat laat zien dat we op mentaal vlak veel beter zijn geworden. De teamspirit heeft ons de overwinning bezorgd."

"We kunnen nog altijd aspecten verbeteren. We hadden een goed speelplan, maar de wissel van Zinchenko zorgde er bijvoorbeeld voor dat zij het overwicht op het middenveld hadden. We kunnen aan de bal nog wat compacter worden."

Manchester United heeft drie punten achterstand op Arsenal, dat ondanks de nederlaag aan kop blijft. De ploeg van Ten Hag vervolgt het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

