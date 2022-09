Manchester United heeft zondag de topper tegen Arsenal gewonnen. De ploeg van Erik ten Hag klopte de koploper van de Premier League met 3-1 door goals van debutant Antony en Marcus Rashford (2x). Door de overwinning heeft United nu vier competitieduels op rij gewonnen.

Ten Hag gaf Antony meteen het vertrouwen en dat betaalde zich uit. De van Ajax overgekomen aanvaller scoorde na 34 minuten door een assist van Rashford te promoveren tot doelpunt. Antony werd daarmee de eerste United-speler die bij zijn Premier League-debuut scoorde sinds Donny van de Beek op 19 september 2020 (1-3 verlies tegen Crystal Palace).

Antony zorgde in het verdere verloop van de wedstrijd voor meer gevaar, maar grote kansen bleven uit voor de aanvaller. Na bijna een uur spelen werd hij vervangen voor Cristiano Ronaldo. Kort daarna kwam Arsenal langszij via Bukayo Saka. De aanvaller werd bij een snelle tegenaanval vrijgelaten door Tyrell Malacia en schoot de 1-1 tegen de touwen.

Toch bleven de drie punten in Manchester. Na een dieptepass van Bruno Fernandes bleef Rashford oog in oog met doelman Aaron Ramsdale rustig: 2-1. Een kwartier voor tijd vergrootte Rashford de voorsprong door opnieuw een counter succesvol af te ronden: 3-1. Door de zege stijgt United naar de vijfde plek in de Premier League. Arsenal blijft ondanks de nederlaag koploper in de competitie.

89 Antony schiet United bij zijn debuut op voorsprong in topper tegen Arsenal

United effectiever dan Arsenal

Antony kreeg van Ten Hag meteen een basisplaats. De Braziliaan nam de plek in van Anthony Elanga, die afgelopen donderdag bij het gewonnen duel met Leicester City (0-1) nog in de basis stond. Antony vormde een aanval met Rashford en Jadon Sancho. Ronaldo en Casemiro, overgekomen van Real Madrid, begonnen op de bank.

In een enerverende openingsfase leek Arsenal op voorsprong te komen. Martin Ødegaard veroverde de bal van Christian Eriksen op het middenveld, waarna Saka teamgenoot Gabriel Martinelli in de diepte wegstak. De aanvaller van Arsenal rondde de counter goed af, maar de VAR zag een overtreding van Ødegaard op Eriksen. Scheidsrechter Paul Tierney ging mee in het advies van de VAR, waardoor de goal werd geannuleerd.

Arsenal bleef echter de dominante partij. Onder anderen Saka, de directe tegenstander van Malacia, creëerde bij tijd en wijle gevaar. De openingsgoal van Antony na ruim een half uur spelen was dan ook tegen de verhoudingen in. Via Sancho en Rashford kwam de bal terecht bij de vrijgelaten Antony, die de bal met zijn linkervoet geplaatst langs doelman Ramsdale schoot: 1-0.

United bleef echter moeite houden met de aanvallers van Arsenal. In de tweede helft kwam de verdiende 1-1 voor de bezoekers. Raphaël Varane verspeelde de bal in de opbouw, waarna Gabriel Jesus een grote mogelijkheid kreeg voor Arsenal. De Braziliaanse spits werd gehinderd, maar de afvallende bal was een prooi voor de vrijgelaten Saka: 1-1.

Arsenal kon niet lang genieten van de gelijkmaker, want even later scoorde Rashford. De aanvaller werd met een prachtige pass van Fernandes de diepte ingestuurd en verschalkte vervolgens de keeper: 2-1. Tien minuten later was het weer raak. Fernandes produceerde wederom een mooie pass, dit keer op Eriksen. De Deen bracht vervolgens Rashford in stelling: 3-1. Daarna probeerde Arsenal weer aan te haken, maar United hield relatief eenvoudig stand.