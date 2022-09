Vitesse heeft zondag de eerste overwinning van dit Eredivisie-seizoen geboekt. De ploeg van coach Thomas Letsch won dankzij een doelpunt van Matús Bero met 0-1 bij FC Groningen.

Bero maakte een klein kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd in de Euroborg. Gabriel Vidovic kwam in de twaalfde minuut ook al tot scoren voor Vitesse, maar die treffer werd afgekeurd.

Vitesse begon dramatisch aan het seizoen en pakte in de eerste vier competitieduels slechts één punt. De Arnhemmers speelden gelijk tegen RKC Waalwijk (2-2) en verloren van Feyenoord (2-5), Excelsior (3-1) en sc Heerenveen (0-4).

Dankzij de overwinning klimt Vitesse naar de veertiende plaats op de ranglijst. FC Groningen, dat ook slechts één keer won in de eerste vijf wedstrijden, staat twaalfde.

Bartosz Bialek miste in de openingsfase een grote kans voor Vitesse. Bartosz Bialek miste in de openingsfase een grote kans voor Vitesse. Foto: ANP

Doelpunt Vitesse afgekeurd in openingsfase

Vitesse begon sterk aan de wedstrijd en kwam al snel bijna op voorsprong. Bartosz Bialek schoot in de achtste minuut van dichtbij over.

Vier minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Na een prachtige aanval werkte Vidovic de bal vakkundig binnen. Het doelpunt werd na tussenkomst van de VAR echter afgekeurd wegens buitenspel.

Bialek en Bero misten vervolgens nog een paar kansen voor Vitesse. Daarna kwam Groningen beter in de wedstrijd, maar de thuisploeg wist in de eerste helft nauwelijks gevaar te stichten.

Vreugde bij Vitesse na de treffer van Matús Bero. Vreugde bij Vitesse na de treffer van Matús Bero. Foto: Pro Shots

Bero straft geklungel in Groningen-defensie af

Na rust was Groningen wel een aantal keren dicht bij de openingstreffer. Zo ging een schot van Cyril Ngonge naast en schoot Florian Kruger van dichtbij over. Ook Vitesse kreeg de bal er maar niet in.

Daar kwam dertien minuten voor tijd verandering in. Na geklungel in de verdediging van Vitesse onderschepte Carlens Arcus de bal, waarna Bero de bal in de rechterhoek schoof.

Groningen ging nog op jacht naar de gelijkmaker, maar Vitesse kreeg in de slotfase via Million Manhoef de beste kans. De bezoekers hielden de voorsprong uiteindelijk probleemloos vast en boekten zo hun eerste competitiezege van het seizoen.

