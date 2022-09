Vincent Janssen heeft zondag met een benutte penalty en een assist een belangrijke bijdrage geleverd aan de 3-0-overwinning van Royal Antwerp op Westerlo. Jurgen Ekkelenkamp gaf in de tweede helft ook een assist, terwijl Calvin Stengs zijn debuut maakte voor de ploeg van Mark van Bommel.

Na een lastig begin voor de ploeg van Van Bommel was Antwerp na 25 minuten dicht bij de openingstreffer. Stengs vond knap de vrijstaande Janssen, die Ekkelenkamp van een voorzet voorzag. Het schot van de middenvelder vloog over het doel van Sinan Bolat.

Ekkelenkamp, Stengs en Janssen leken tijdens de wedstrijd een steeds betere connectie te krijgen. Het was de eerstgenoemde die in het strafschopgebied over het been van een verdediger viel. Dit resulteerde in een penalty voor de thuisploeg, die benut werd door Janssen (1-0).

In de tweede helft wisten de Nederlanders elkaar wederom te vinden. Stengs stuurde Ekkelenkamp in de vijftigste minuut de diepte in. De oud-Ajacied gaf vervolgens de voorzet op doelpuntenmaker Koji Miyoshi: 2-0.

De ploeg uit Westerlo kwam er in de tweede helft niet meer aan te pas. Het leek ook allemaal mee te zitten voor Antwerp. Pietro Perdichizzi blokte in de 82e minuut een schot van Janssen, waarna de bal met veel geluk terechtkwam bij Anthony Valencia, die er 3-0 van maakte.

De ploeg van Van Bommel staat na zeven wedstrijden met de maximale score aan kop in de Jupiler Pro League.