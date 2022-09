Antony maakt zondag zijn debuut voor Manchester United in de topper tegen Arsenal. Erik ten Hag zet de van Ajax overgekomen aanvaller meteen in de basis, terwijl de coach ook een plaats in het elftal heeft ingeruimd voor Tyrell Malacia. Cristiano Ronaldo en aanwinst Casemiro zitten op de bank.

Antony neemt de plek in van Anthony Elanga, die bij de 0-1-overwinning op Leicester City afgelopen donderdag nog in de basis begon. Ten Hag kan nog niet beschikken over de geblesseerde Anthony Martial.

Ronaldo begint zoals gebruikelijk op de bank bij United. Middenvelder Casemiro, overgekomen van Real Madrid, heeft ook geen basisplek gekregen. Oud-Ajacied Lisandro Martínez staat daarentegen wél aan de aftrap.

Ten Hag hoopt zijn vierde zege op rij te boeken in de Premier League. United won in de laatste drie wedstrijden van Liverpool, Southampton en Leicester City. Arsenal heeft nog geen puntverlies geleden en gaat aan kop in de Engelse competitie.

De wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal begon om 17.30 uur op Old Trafford. De topper is het sluitstuk van de zesde speelronde in de Premier League.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Martínez, Varane, Malacia; McTominay, Eriksen, Fernandes; Sancho, Antony, Rashford

Opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Lokonga, Xhaka, Odegaard; Saka, Jesus, Martinelli

