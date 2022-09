AZ heeft zondagmiddag met speels gemak gewonnen bij FC Emmen. De Alkmaarders stonden bij rust al met 0-3 voor en in de tweede helft werd niet meer gescoord. In Friesland kon NEC niet profiteren van de rode kaart van Tibor Halilovic van Heerenveen na een uur spelen: 0-0.

AZ domineerde in de eerste helft op De Oude Meerdijk en dat was terug te zien aan de ruststand van 0-3. De openingstreffer kwam van de voet van Jens Odgaard, die na een splijtende pass van Jordy Clasie de bal via de hak meenam en koeltjes afrondde: 0-1.

Zes minuten later stond het alweer 0-2. Doelman Eric Oelschlägel kon nog redding brengen op een schot van Odgaard, maar de rebound werd een prooi voor Dani de Wit. Emmen kon het tempo bij tijd en wijle niet bijbenen en moest ook bij de 0-3 toekijken. Tijjani Reijnders had na een half uur spelen op de rand van het strafschopgebied alle tijd om in de verre hoek af te werken.

Na rust deed Emmen verwoede pogingen om het tij te keren, maar de ploeg van Dick Lukkien kon nauwelijks kansen creëren. De zege voor de Alkmaarders kwam niet meer in gevaar. De formatie van Pascal Jansen blijft ongeslagen en klimt naar de derde positie in de Eredivisie, terwijl Emmen op plek veertien blijft steken.

Heerenveen en NEC in evenwicht

Heerenveen en NEC konden in de eerste helft het publiek in het Abe Lenstra Stadion niet vermaken. Doelmannen Andries Noppert en Jasper Cillessen, beiden in de voorselectie van Oranje, hoefden zich nauwelijks in het zweet te werken. Thom Haye leek na een half uur zijn ploeg op 1-0 te zetten, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na een uur spelen moest Heerenveen met tien man verder. Halilovic kreeg op advies van de VAR een rode kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis voor een harde tackle op Elayis Tavsan. NEC nam de overhand, maar Noppert hield zijn doel schoon bij de schaarse kansen van de Nijmegenaren.

Landry Dimata had vlak voor tijd nog de mogelijkheid om zijn team de zege te bezorgen, maar de aanvaller van NEC mikte voorlangs. Heerenveen blijft na vijf duels ongeslagen in de Eredivisie en staat nu zesde. NEC schiet weinig op met het gelijkspel en bezet de negende positie.