Derrick Luckassen vertrekt na vijf jaar bij PSV. De 27-jarige centrale verdediger heeft zondag een contract getekend bij Maccabi Tel Aviv in Israël.

Luckassen kwam in de zomer van 2017 voor 5 miljoen euro over van AZ. Hij was nooit onomstreden in Eindhoven, waar de teller stokte bij 25 duels. Hij werd verhuurd aan Hertha BSC, Anderlecht, Kasimpasa en Fatih Karagümrük.

In de afgelopen weken werd duidelijk dat de nieuwe PSV-trainer Ruud van Nistelrooij geen toekomst voor Luckassen zag in het Philips Stadion. De verdediger zat nog een paar keer bij de selectie, maar speelde geen minuut.

Bij Maccabi komt Luckassen onder anderen Eran Zahavi tegen. De ervaren spits kwam in de afgelopen transferperiode eveneens over van PSV. Verder staat ook voormalig FC Utrecht-middenvelder Joris van Overeen onder contract bij de 23-voudig kampioen.

Luckassen is de dertiende speler die PSV deze zomer achter zich laat. De club versterkte zich ook flink. De eerste vier Eredivisie-speelrondes leverden vier zeges en één nederlaag op.

Zonder Luckassen in de selectie is FK Bodø/Glimt de eerstvolgende tegenstander van PSV. De Noren komen donderdag naar Eindhoven in de Europa League. Drie dagen later wordt tegen RKC Waalwijk gespeeld in de Eredivisie.