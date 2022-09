MVV Maastricht heeft zondagmiddag in de slotfase de zege uit handen gegeven in de Limburgse derby tegen Roda JC Kerkrade: 1-1. Invaller Romano Postema liet vlak voor tijd de gelijkmaker aantekenen tijdens de wedstrijd in speelronde vijf van de Keuken Kampioen Divisie.

De openingstreffer van MVV-middenvelder Jarne Steuckers viel al na vijf minuten. De Belg anticipeerde goed op een pass van Koen Kostons en rondde na een knappe aanname overtuigend af.

Roda JC stelde daar nauwelijks iets tegenover en ontsnapte vlak voor rust aan de tweede tegengoal toen Kostons net niet werd bereikt door Steuckers.

Kort na de onderbreking stichtten de bezoekers gevaar, maar de grootste kansen waren daarna voor MVV. Doordat het voorin ontbrak aan scherpte, bleef het spannend. Het zeer povere Roda JC hield uiteindelijk dankzij een goal van Postema een punt over aan een wanhoopsoffensief.

Roda JC komt dankzij het gelijkspel op tien punten, wat goed is voor een plaats in de subtop. MVV heeft twee punten minder dan de streekrivaal. De ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie wordt aangevoerd door PEC Zwolle, dat nog geen punt heeft laten liggen in vijf speelrondes.

Maandagavond staan er nog drie duels op het programma in de vijfde speelronde in de Keuken Kampioen Divisie: Jong Ajax-Heracles Almelo, Jong PSV-TOP Oss en Jong AZ-FC Dordrecht.

