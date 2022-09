RKC Waalwijk heeft zondagmiddag in een vermakelijke wedstrijd afgerekend met Excelsior: 5-2. De ploeg van trainer Joseph Oosting kwam in het Mandemakers Stadion twee keer terug van een achterstand en boekte vervolgens de eerste zege in dit Eredivisie-seizoen.

Halverwege stond Excelsior nog op voorsprong. Julian Baas brak na een kwartier de ban. RKC kwam via een kopgoal van Shawn Adewoye langszij en op slag van rust zorgde Redouan El Yaakoubi voor de 1-2 namens Excelsior.

Na de onderbreking kwam RKC beter voor de dag. Pelle Clement trof na een paar minuten het net na een vlotlopende aanval vanaf rechts: 2-2. Na een uur spelen was Thierry Lutonda verantwoordelijk voor de mooiste goal van de wedstrijd. De Belg schoot de bal via de onderkant van de lat achter doelman Stijn van Gassel. Daarna bepaalden Vurnon Anita en Michiel Kramer de eindstand op 5-2.

Excelsior kon niet meer scoren, waardoor de ploeg van coach Marinus Dijkhuizen voor de derde keer op rij verliest. De Rotterdammers staan nu negende en zijn gepasseerd door RKC, dat de achtste plek op de ranglijst inneemt.

Redouan El Yaakoubi zorgde op slag van rust voor de 1-2 voor Excelsior. Foto: ANP

RKC veel feller na rust

Excelsior kreeg na enkele minuten al een tegenvaller te verwerken. Marouan Azarkan raakte geblesseerd bij een tackle en moest het veld verlaten. Invaller Baas deed meteen van zich spreken, want na een kwartier maakte hij de openingsgoal. De middenvelder reageerde alert op een voorzet van Nathan Tjoe-A-On en dirigeerde de bal naar de lange hoek: 0-1.

Na de goal van Excelsior had de thuisploeg veelvuldig balbezit, maar grote kansen waren schaars. RKC bleef stug doorzetten en dat resulteerde na 37 minuten in de 1-1. Verdediger Adewoye kon bij een corner simpel binnenkoppen. Toch ging Excelsior met een voorsprong de rust in. El Yaakoubi torende bij een hoekschop boven zijn directe tegenstander uit en kopte knap raak: 1-2.

RKC begon fel aan de tweede helft, met een snelle goal van Clement als resultaat. De aanvaller schoot in de bovenhoek van het net na een mooie aanval via Anita en Julian Lelieveld. Na een uur spelen was het weer raak voor RKC. Lutonda knalde de bal via de lat achter Van Gassel.

Anita zorgde voor de beslissing. De middenvelder ontsnapte bij een hoekschop aan de aandacht van de Excelsior-verdediging en kopte raak: 4-2. Daarna had RKC nog mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden. Kramer verzorgde het slotakkoord door uit een lastige hoek de 5-2 binnen te koppen.