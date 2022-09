Rangers FC-manager Giovanni van Bronckhorst is uiteraard erg teleurgesteld na de 4-0-nederlaag tegen Celtic. De trainer van de verliezend Europa League-finalist hoopt dat zijn spelers deze domper snel uit het hoofd zetten, want woensdag wacht al de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League.

"We zijn allemaal aangeslagen. Maar vanaf zondag telt alleen de wedstrijd tegen Ajax", meldde Van Bronckhorst zaterdag na afloop van de zware competitienederlaag op de persconferentie.

" We moeten ons eroverheen zetten en sterker worden. Wat ons vandaag is overkomen mag niet nog eens gebeuren. Natuurlijk is dit resultaat niet goed voor ons vertrouwen."

Rangers FC liet zich bij zowel de 1-0 van Liel Abada als de 2-0 van Jota verrassen door een snelle spelhervatting van Celtic. "We wisten dat dit een gevaar zou zijn", vertelde Van Bronckhorst aan de BBC.

"Toch ging het twee keer mis, waardoor we twee goals incasseerden. Voor mij is dat erg teleurstellend. We wisten dat ze snel de bal weer in het spel zouden brengen en toch waren we er niet op voorbereid. Iedereen moet de tijd nemen om te reflecteren en ervan te leren, ikzelf ook."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de 1-0 van Celtic.

Rangers FC moet in de achtervolging

Rangers FC kijkt nu al tegen een achterstand van vijf punten aan op Celtic, dat vorig seizoen de landstitel veroverde. Door de tweede plaats moesten Van Bronckhorst en de zijnen zich via de voorronden zien te plaatsen voor de Champions League. Dat lukte: door af te rekenen met Union Saint-Gilloise en PSV neemt de Schotse topclub deel aan het hoofdtoernooi.

De wedstrijd tussen Ajax en Rangers FC begint woensdag al om 18.45 uur. Poule A bestaat verder uit Liverpool en Napoli.