Ron Jans is lyrisch over FC Twente na de 2-1-overwinning op PSV van zaterdagavond. Volgens de trainer van de Enschedese ploeg hebben zijn spelers laten zien waartoe ze in staat zijn.

"Het was geweldig. In de rust zei ik: 'Ik ben echt onder de indruk. Jullie zijn zó goed'. We speelden onder de druk uit en gingen overal tussendoor en omheen. We maakten goede goals. Het was dikverdiend", zei Jans voor de camera van ESPN.

"Toen we één keer iets te enthousiast waren, kreeg PSV een kans via Cody Gakpo. Maar dan hebben we altijd Lars Unnerstall. We hebben ook geleerd van vorig jaar, toen we bij rust met 3-1 voorstonden. Toen werd het nog 3-3."

Ditmaal stond FC Twente bij rust met 2-0 voor in De Grolsch Veste. Vaclav Cerný maakte beide doelpunten. In de tweede helft kwam PSV niet verder dan een aansluitingstreffer van Guus Til.

Jans was blij om te zien dat zijn ploeg ook zonder onder anderen Michel Vlap en Michal Sadílek in staat was om van PSV te winnen. "We hebben wel vaker laten zien dat we goed zijn, maar je speelt niet iedere week tegen ploegen van dit kaliber. Met een geïmproviseerd middenveld hebben we het fantastisch ingevuld."

FC Twente won vier van de eerste vijf wedstrijden en begeeft zich met twaalf punten in de top van de Eredivisie. In de komende speelronde wacht in Alkmaar een krachtmeting met AZ, dat eveneens goed aan het seizoen is begonnen.

Vaclav Cerný scoorde tweemaal voor FC Twente. Vaclav Cerný scoorde tweemaal voor FC Twente. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie