Feyenoord heeft zaterdag met pijn en moeite de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot stond na een kwartier met 2-0 achter, maar ging mede door twee treffers van clubtopscorer Danilo alsnog met de drie punten aan de haal: 3-4.

Go Ahead Eagles kende een bliksemstart in De Adelaarshorst en leidde na drie minuten spelen door een van richting veranderd schot van Linthorst. Vervolgens maakte Isac Lidberg er in de dertiende minuut zelfs 2-0 van.

Dankzij twee knappe doelpunten van de deze zomer overgekomen Danilo had Feyenoord al voor rust de schade gerepareerd. Nieuweling Javairô Dilrosun zette de Rotterdammers na de onderbreking op voorsprong, waarna Sebastian Szymanski met een schitterend afstandsschot voor de 2-4 zorgde. De 3-4 van Lidberg in de zesde minuut van de blessuretijd kwam te laat voor Go Ahead Eagles.

Door de zege in Deventer neemt Feyenoord de tweede plaats in de Eredivisie over van PSV, dat eerder op de dag met 2-1 bij FC Twente verloor. De vijftienvoudig landskampioen is na vijf duels nog ongeslagen. De ploeg van Slot won vier wedstrijden en speelde gelijk tegen sc Heerenveen (0-0).

Go Ahead Eagles zakt door het verlies verder weg in de Eredivisie. De ploeg van de nieuwe trainer René Hake wacht nog op het eerste punt en beleeft daarmee de slechtste start aller tijden op het hoogste niveau. Op basis van het doelsaldo doet alleen Fortuna Sittard het nog slechter, waardoor de Limburgers hekkensluiter zijn.

Voor Feyenoord is de zege ook een opsteker richting de wedstrijd van donderdag tegen Lazio in de groepsfase van de Europa League. Het duel in Rome is de eerste Europese confrontatie van de Rotterdammers, die vorig seizoen de finale van de Conference League verloren van AS Roma.

Feyenoord viert de overwinning in Deventer. Feyenoord viert de overwinning in Deventer. Foto: Pro Shots

Eredivisie-speelronde 5 Vrijdag: Fortuna-FC Utrecht 2-3

Zaterdag: Ajax-Cambuur 4-0

Zaterdag: FC Twente-PSV 2-1

Zaterdag: Sparta-FC Volendam 4-0

Zaterdag 21.00 uur: Go Ahead-Feyenoord 3-4

Zondag 12.15 uur: RKC-Excelsior

14.30 uur: FC Emmen-AZ

14.30 uur: Heerenveen-NEC

16.45 uur: FC Groningen-Vitesse

Feyenoord razendsnel met 2-0 achter

Met de gehuurde linksback Fredrik André Bjørkan voor het eerst binnen de lijnen zorgde de zoekende trainer Slot voor een nieuwe wijziging in zijn opstelling. Dat kwam de ploeg niet ten goede in de openingsfase.

Al na drie minuten spelen was het raak voor Go Ahead Eagles. Jay Idzes kopte terug naar de vrijstaande Linthorst, die vervolgens uithaalde. Via het been van Patrik Walemark belandde de bal met het nodige geluk achter Feyenoord-doelman Justin Bijlow: 1-0.

Feyenoord nam vervolgens de regie over, maar juist aan de andere kant viel het doelpunt. Lidberg kopte in dertiende minuut een voorzet van Bobby Adekanye binnen en maakte het rampzalige begin van Feyenoord daarmee compleet.

Lang was Feyenoord niet van de leg, want in de 24e minuut zorgde Danilo voor de aansluitingstreffer. Met een fraaie voetbeweging promoveerde hij een voorzet van Walemark tot doelpunt. Op slag van rust scoorde Danilo opnieuw fraai. Hij kopte met het achterhoofd een voorzet van wederom Walemark tegen de touwen, waardoor de schade van Feyenoord al bij rust was hersteld.

Feyenoord keek na dertien minuten spelen tegen een 2-0-achterstand aan. Feyenoord keek na dertien minuten spelen tegen een 2-0-achterstand aan. Foto: Pro Shots

Feyenoord neemt na rust afstand

Na de onderbreking was Feyenoord de heersende partij en had het uitgebluste Go Ahead Eagles weinig meer te vertellen in eigen huis. De voorsprong voor de Rotterdammers kon dan ook niet uitblijven en was in de 56e minuut een feit.

Na goed voorbereidend werk van Szymanski kreeg Dilrosun een niet te missen kans. De aanvaller faalde niet van zo'n 10 meter afstand. Het verzet van Go Ahead Eagles was daarmee gebroken. Alleen met enkele uitvalletjes kon de ploeg van Hake gevaarlijk worden.

Tien minuten voor tijd was het duel in De Adelaarshorst helemaal beslist. Szymanski haalde uit van zo'n 25 meter afstand en de bal plofte fraai in de bovenhoek. Zo kwam alles nog goed voor Feyenoord op een enerverende avond in Deventer, ondanks dat Lidberg in de laatste minuut van de blessuretijd met een kopbal de eindstand op 3-4 bracht.