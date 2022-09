FC Volendam heeft opnieuw een keiharde nederlaag geleden in de Eredivisie. Na het 7-1-verlies woensdag tegen PSV ging de ploeg van trainer Wim Jonk zaterdag met 4-0 onderuit bij Sparta, zonder ook maar een overtreding te maken.

Het is voor het eerst in tien jaar dat een Eredivisie-ploeg in een wedstrijd nul overtredingen begaat, maar daar had Volendam weinig aan.

Halverwege leidde Sparta met 1-0 op Het Kasteel door een doelpunt in de veertiende minuut van Vito van Crooy en een assist van keeper Nick Olij. In de tweede helft scoorde Tobias Lauritsen twee keer (68e en 72e minuut) en Sven Mijnans zette vijf minuten voor tijd de 4-0-eindstand op het scorebord.

Door de harde nederlaag heeft FC Volendam de meeste tegengoals (17) in de Eredivisie. De promovendus heeft wel vier punten na vijf wedstrijden en staat daarmee veertiende. Sparta steeg naar de zevende plaats en mag spreken van een goede seizoenstart.

Tobias Lauritsen scoorde twee keer. Foto: Pro Shots

Saito blinkt uit in tweede helft

Sparta kwam zaterdag tegen Volendam in de veertiende minuut op voorsprong en daarbij was een hoofdrol weggelegd voor doelman Olij. Hij keerde eerste een schot van Volendam-verdediger Achraf Douiri en schoot daarna schoot hij de bal ver naar voren. De bal kwam tot twintig meter van het Volendam-doel, waar Van Crooy in de loop aannam en raak schoot (1-0).

In de 68e minuut was Lauritsen, die vorige week tegen Go Ahead Eagles matchwinner was (1-0), de gevierde man. De Noorse spits kopte de 2-0 binnen op aangeven van linksback Mica Pinto, ingeleid door een actie van invaller Koki Saito. De Japanse linksbuiten stelde even later Lauritsen in staat om nogmaals te scoren.

Saito was in de slotfase ook betrokken bij de 4-0. De Japanner dribbelde naar binnen toe en via een speler van Volendam kwam de bal voor de voeten van Mijnans, die met links raak schoot.

Eredivisie-speelronde 5 Vrijdag: Fortuna-FC Utrecht 2-3

Zaterdag: Ajax-Cambuur 4-0

Zaterdag: FC Twente-PSV 2-1

Zaterdag: Sparta-FC Volendam 4-0

Zaterdag 21.00 uur: Go Ahead-Feyenoord

Zondag 12.15 uur: RKC-Excelsior

14.30 uur: FC Emmen-AZ

14.30 uur: Heerenveen-NEC

16.45 uur: FC Groningen-Vitesse