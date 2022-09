Cody Gakpo is enorm teleurgesteld na de 2-1-nederlaag van PSV zaterdag op bezoek bij FC Twente. De aanvaller baalt vooral van de eerste helft in de Grolsch Veste, waarin de Eindhovenaren door twee goals van Václav Cerný (17e en 24e minuut) snel tegen een 2-0-achterstand aankeken.

"Het was gewoon niet genoeg", zei Gakpo vlak na het laatste fluitsignaal voor de camera van ESPN. "Ik vond dat we dramatisch begonnen. De linies stonden te ver uit elkaar, we waren niet scherp in de duels en slordig aan de bal. Dan kom je 2-0 achter en loop je achter de feiten aan. Het was gewoon niet goed genoeg."

Gakpo - die de aanvoerdersband draagt omdat eerste aanvoerder Luuk de Jong geblesseerd is - zag na rust een beter PSV. "De tweede helft was wat beter, je ziet ook dat als je scherp begint het een andere wedstrijd wordt. Het is moeilijk om precies de vinger erop te leggen, maar over het algemeen was het gewoon niet scherp genoeg. De communicatie liep stroef vandaag. Dat moeten we gaan verbeteren, want dit kan niet."

De geboren Eindhovenaar ook op het verhaal dat hij afgelopen week door zijn zaakwaarnemer zou zijn aangeboden bij Ajax. "Dat is natuurlijk niet waar. ik denk dat iedereen die mij kent weet dat ik niet voor Ajax wil spelen, omdat ik uit Eindhoven kom. Dat weet mijn zaakwaarnemer ook, dus ik weet niet waar dat vandaan komt."

Ondertussen werd Gakpo gelinkt aan tal van Permier League-clubs, maar hij besloot bij PSV te blijven. "Ja, het was een hectische periode. Ik ben blij dat het erop zit."

Top 5 Eredivisie 1. Ajax 5-15 (+13)

2. Feyenoord 5-13 (+9)

3. PSV 5-12 (+16)

4. FC Twente 5-12 (+8)

5. AZ 4-10 (+4)

FC Twente viert de overwinning op PSV. FC Twente viert de overwinning op PSV. Foto: Pro Shots

Van Nistelrooij: 'Dure les, die we betalen met drie punten'

Ook trainer Ruud van Nistelrooij vond dat PSV de wedstrijd voor rust uit handen gaf. "Vooral over de eerste helft ben ik verbaasd, hoe we ons daar presenteren. Dat was zeer, zeer, zéér onder de maat", aldus Van Nistelrooij.

De oud-topspits wijst op het verschil tussen beide speelhelften. "Hoe je het na rust wél met z'n allen doet, daar gaat het om. Dan weet je ook wat je hebt laten liggen voor rust. Je draait de wedstrijd nog bijna om naar een gelijkspel, je geeft niks meer weg, bent aan het voetballen. Dat hebben we de eerste helft compleet nagelaten en dat is kwalijk."

"Iedereen moet voor zich gaan bedenken wat hier gebeurd is in de eerste helft. De spelers weten zelf ook hoe ze begonnen zijn aan de wedstrijd. Dit komt hard aan, want we doen elkaar tekort. Een hele dure les, die we betalen met drie punten."

